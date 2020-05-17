تفاصيل تتكشف بعد سنوات..كيف راوغ رونالدينيو مانشستر يونايتد؟

بعد نحو 17 عاما، كشف أسطورة مانشستر يونايتد بول سكولز، تفاصيل مثيرة عن مساعي النادي الإنجليزي لضم نجم الكرة البرازيلية رونالدينيو، قبل أن يختار الأخير برشلونة الإسباني.

وكان أليكس فيرغسون، أسطورة التدريب لدى “الشياطين الحمر”، من أشد المعجبين بمهارات الساحر البرازيلي، الذي كان يدافع وقتها عن ألوان باريس سان جرمان الفرنسي، لا سيما بعد دوره المهم في تتويج منتخب “راقصي السامبا” بمونديال 2002.

وبالعودة إلى صيف عام 2003، قال بول سكولز إن رونالدينيو «23 عاما في هذا الوقت» كان على بُعد أيام من الانضمام إلى “أولد ترافورد”، لكنه غير وجهته بشكل مفاجئ نحو الفريق الكتالوني.

وأوضح سكولز في تصريحات نشرها الموقع الرسمي لـمانشستر يونايتد: “أتذكر أننا سعينا لضم لاعبين أو ثلاثة أهمهم رونالدينيو. كنا نستعد للموسم وعلى وشك إعلان الصفقة واختيار رقم القميص الذي سيرتديه، لكنه غير رأيه في اللحظة الأخيرة ووقع لبرشلونة”.

وتابع لاعب الوسط المعتزل: “كان هذا غريبا لأننا واجهنا برشلونة في المباريات التحضيرية للموسم وكنا متحمسين.. رونالدينيو، يا له من لاعب، كان قادما من سان جرمان وكنا نتشوق للعب معه”.

وتابع: “لكن بعد 3 أيام كنا نلعب ضده «في المباراة التحضيرية بين مانشستر يونايتد وبرشلونة». كنا نحاول ركله لأنه لم يأت لفريقنا”، وفقا لسكولز.

يشار إلى أن مانشستر يونايتد عوض إخفاقه في ضم رونالدينو بصفقة من العيار الثقيل في الصيف ذاته، عندما انتدب الصاروخ الصاعد وقتها كريستيانو رونالدو، قادما من سبورتنغ لشبونة البرتغالي.

وكان أليكس فيرغسون، أسطورة التدريب لدى “الشياطين الحمر”، من أشد المعجبين بمهارات الساحر البرازيلي، الذي كان يدافع وقتها عن ألوان باريس سان جرمان الفرنسي، لا سيما بعد دوره المهم في تتويج منتخب “راقصي السامبا” بمونديال 2002.

وبالعودة إلى صيف عام 2003، قال بول سكولز إن رونالدينيو «23 عاما في هذا الوقت» كان على بُعد أيام من الانضمام إلى “أولد ترافورد”، لكنه غير وجهته بشكل مفاجئ نحو الفريق الكتالوني.

وأوضح سكولز في تصريحات نشرها الموقع الرسمي لـمانشستر يونايتد: “أتذكر أننا سعينا لضم لاعبين أو ثلاثة أهمهم رونالدينيو. كنا نستعد للموسم وعلى وشك إعلان الصفقة واختيار رقم القميص الذي سيرتديه، لكنه غير رأيه في اللحظة الأخيرة ووقع لبرشلونة”.

وتابع لاعب الوسط المعتزل: “كان هذا غريبا لأننا واجهنا برشلونة في المباريات التحضيرية للموسم وكنا متحمسين.. رونالدينيو، يا له من لاعب، كان قادما من سان جرمان وكنا نتشوق للعب معه”.

وتابع: “لكن بعد 3 أيام كنا نلعب ضده «في المباراة التحضيرية بين مانشستر يونايتد وبرشلونة». كنا نحاول ركله لأنه لم يأت لفريقنا”، وفقا لسكولز.

يشار إلى أن مانشستر يونايتد عوض إخفاقه في ضم رونالدينو بصفقة من العيار الثقيل في الصيف ذاته، عندما انتدب الصاروخ الصاعد وقتها كريستيانو رونالدو، قادما من سبورتنغ لشبونة البرتغالي.