تتويج سلتيك بطلا للدوري الإسكتلندي بعد قرار إنهاء الموسم

أعلنت رابطة الدوري الإسكتلندي لكرة القدم للمحترفين “إس بي إف إل”، الاثنين، إنهاء موسمها بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد وتتويج فريق سلتيك بطلا للعام التاسع على التوالي.

وعند تعليق الدوري الإسكتلندي منتصف مارس الماضي، في المرحلة 30، كان سلتيك متصدرا برصيد 80 نقطة، بفارق 13 نقطة عن غريمه التاريخي رينجيز الذي لديه مباراة أقل.

وقالت الرابطة في بيان لها: “بعد التشاور مع جميع أندية الدرجة الممتازة الـ12، قرر مجلس الرابطة إنهاء موسم الدوري الممتاز 2019-2020، بشكل فوري”، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وهذا هو اللقب التاسع لسلتيك تواليا، ليكرر إنجاز رينجرز، ويقترب من رقمه القياسي بعدد ألقاب البطولة المحلية، إذ أصبح في رصيده 51 لقبا مقابل 54 لفريق المدرب والنجم السابق لليفربول الإنجليزي ستيفن جيرارد.

وعند تعليق الدوري الإسكتلندي منتصف مارس الماضي، في المرحلة 30، كان سلتيك متصدرا برصيد 80 نقطة، بفارق 13 نقطة عن غريمه التاريخي رينجيز الذي لديه مباراة أقل.

وقالت الرابطة في بيان لها: “بعد التشاور مع جميع أندية الدرجة الممتازة الـ12، قرر مجلس الرابطة إنهاء موسم الدوري الممتاز 2019-2020، بشكل فوري”، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وهذا هو اللقب التاسع لسلتيك تواليا، ليكرر إنجاز رينجرز، ويقترب من رقمه القياسي بعدد ألقاب البطولة المحلية، إذ أصبح في رصيده 51 لقبا مقابل 54 لفريق المدرب والنجم السابق لليفربول الإنجليزي ستيفن جيرارد.