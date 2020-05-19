ليفربول سيرفع كأس “البريميرليغ” من دون جمهور

أكد المدير التنفيذي للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم “البريميرليغ”، ريتشارد ماسترز، بأنه سوف يسمح لفريق ليفربول برفع كأس الدوري لكن من دون حضور الجمهور، في حال حصوله على بطولة الدوري لهذا الموسم عقب استئناف المباريات المتبقية.

وقال ريتشارد ماسترز: “إذا كان ذلك ممكنا، أي التتويج، نعم، سيكون ثمة احتفال وسيتبادل اللاعبون الكأس. نود أن تكون هناك مراسم لتقديم الكأس لمكافأة اللاعبين والجهاز الفني على العمل الشاق الذين قاموا به”.

وأضاف المدير التنفيذي لبطولة البريميرليغ: “وبالتالي سنقوم بذلك، إلا إذا كان ذلك غير ممكن لمخاوف صحية”، وفقا لوكالة فرانس برس.

ويحتاج ليفربول، الذي يتصدر بفارق 25 نقطة عن حامل اللقب ومنافسه المباشر مانشستر سيتي، إلى 6 نقاط من مبارياته التسع الأخيرة لكي يتوج بطلا رسميا للمرة الأولى منذ عام 1990، أي منذ نحو 30 عاما.

غير أن أنصار الفريق، الذين ينتظرون هذه اللحظة التاريخية بعد غياب طويل، لن يتمكنوا من الاحتفال معه، بسبب المخاوف الصحية الناجمة عن تفشي وباء كوفيد-19 في العالم، وفي بريطانيا، حيث توفي جراء المرض نحو 35 ألف شخص، بينما أصيب به قرابة 248 ألف بريطاني.

وكانت بطولة الدوري الإنجليزي توقفت في منتصف مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا الجديد، وستعاود الأندية تدريباتها الجماعية اعتبارا من اليوم الثلاثاء لكن بمجموعات صغيرة.

ولم تتطرق رابطة الدوري الممتاز لموعد الاستئناف، غير أن “خارطة الطريق” التي وضعتها الحكومة البريطانية قبل أيام ستفسح المجال أمام عودة المنافسات الرياضية من دون جمهور.

وتم تحديد الأول من يونيو المقبل موعدا لذلك، مع توجه لاستئناف بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز للكرة بدءا من منتصف الشهر المقبل.

وقال ريتشارد ماسترز: “إذا كان ذلك ممكنا، أي التتويج، نعم، سيكون ثمة احتفال وسيتبادل اللاعبون الكأس. نود أن تكون هناك مراسم لتقديم الكأس لمكافأة اللاعبين والجهاز الفني على العمل الشاق الذين قاموا به”.

وأضاف المدير التنفيذي لبطولة البريميرليغ: “وبالتالي سنقوم بذلك، إلا إذا كان ذلك غير ممكن لمخاوف صحية”، وفقا لوكالة فرانس برس.

ويحتاج ليفربول، الذي يتصدر بفارق 25 نقطة عن حامل اللقب ومنافسه المباشر مانشستر سيتي، إلى 6 نقاط من مبارياته التسع الأخيرة لكي يتوج بطلا رسميا للمرة الأولى منذ عام 1990، أي منذ نحو 30 عاما.

غير أن أنصار الفريق، الذين ينتظرون هذه اللحظة التاريخية بعد غياب طويل، لن يتمكنوا من الاحتفال معه، بسبب المخاوف الصحية الناجمة عن تفشي وباء كوفيد-19 في العالم، وفي بريطانيا، حيث توفي جراء المرض نحو 35 ألف شخص، بينما أصيب به قرابة 248 ألف بريطاني.

وكانت بطولة الدوري الإنجليزي توقفت في منتصف مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا الجديد، وستعاود الأندية تدريباتها الجماعية اعتبارا من اليوم الثلاثاء لكن بمجموعات صغيرة.

ولم تتطرق رابطة الدوري الممتاز لموعد الاستئناف، غير أن “خارطة الطريق” التي وضعتها الحكومة البريطانية قبل أيام ستفسح المجال أمام عودة المنافسات الرياضية من دون جمهور.

وتم تحديد الأول من يونيو المقبل موعدا لذلك، مع توجه لاستئناف بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز للكرة بدءا من منتصف الشهر المقبل.