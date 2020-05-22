لا صفقات باهظة بعد اليوم.. بايرن “يضحي” بكوتينيو

قرر نادي بايرن ميونيخ الألماني عدم اللجوء إلى خيار شراء النجم البرازيلي فيليبي كوتينيو، المعار من برشلونة الإسباني، وفق ما أكده الرئيس التنفيذي للنادي البافاري كارل هاينتس رومينيغيه، الجمعة.

وقال رومينغيه في حديث مع صحيفة “دير شبيغل” إن خيار الشراء بقيمة 120 مليون يورو «130 مليون دولار» انتهت صلاحيته “ولم نفعّله”.

وأكد الرئيس التنفيذي أن سوق الانتقالات لن تشهد صفقات باهظة، بسبب التداعيات المالية لفيروس كورونا على الأندية الألمانية.

وتابع “الآن سنقوم بوضع تخطيط للفريق داخليا «للموسم المقبل» وسنرى ما إذا سيكون له دور للعب معنا أو لا”.

وانضم كوتينيو إلى بايرن ميونيخ من النادي الكاتالوني في أغسطس الماضي، إلا أنه فشل في التألق والحفاظ على ثبات في مستواه.

وشارك النجم البرازيلي في 23 مباراة من أصل 25 في بوندسليغا قبل تعليق المنافسات في مارس الماضي، بسبب فيروس كورونا المستجد، إلا أنه شارك أساسيا في 15 منها فقط.

وفي جعبة الدولي البرازيلي 8 أهداف و6 تمريرات حاسمة مع بطل ألمانيا، إلا أنه غاب عن المباراة الأولى بعد استئناف الموسم الأسبوع الماضي بعد خضوعه لجراحة في كاحله في أبريل.

وقال رومينغيه في حديث مع صحيفة “دير شبيغل” إن خيار الشراء بقيمة 120 مليون يورو «130 مليون دولار» انتهت صلاحيته “ولم نفعّله”.

وأكد الرئيس التنفيذي أن سوق الانتقالات لن تشهد صفقات باهظة، بسبب التداعيات المالية لفيروس كورونا على الأندية الألمانية.

وتابع “الآن سنقوم بوضع تخطيط للفريق داخليا «للموسم المقبل» وسنرى ما إذا سيكون له دور للعب معنا أو لا”.

وانضم كوتينيو إلى بايرن ميونيخ من النادي الكاتالوني في أغسطس الماضي، إلا أنه فشل في التألق والحفاظ على ثبات في مستواه.

وشارك النجم البرازيلي في 23 مباراة من أصل 25 في بوندسليغا قبل تعليق المنافسات في مارس الماضي، بسبب فيروس كورونا المستجد، إلا أنه شارك أساسيا في 15 منها فقط.

وفي جعبة الدولي البرازيلي 8 أهداف و6 تمريرات حاسمة مع بطل ألمانيا، إلا أنه غاب عن المباراة الأولى بعد استئناف الموسم الأسبوع الماضي بعد خضوعه لجراحة في كاحله في أبريل.