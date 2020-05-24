للتخلص منه.. برشلونة يخفّض سعر ديمبيلي

يبدو أن نادي برشلونة الإسباني يريد التخلص من المصاريف الكبيرة لبعض النجوم، الذين شكلوا خيبة أمل للنادي بعدما دفعوا مئات الملايين للحصول على خدماتهم.

فبعد خيبة الأمل التي نجمت عن شراء فيليبي كوتينيو من ليفربول، سارع برشلونة إلى إعارته فتوجه إلى فريق بايرن ميونيخ الألماني، الذي صرح مؤخرا أنه لن يفعّل بند شراء اللاعب البرازيلي.

والأن، يبدو أن النادي الكتالوني مستعد للتضحية بلاعب آخر، وبسعر بخس يصل إلى 37 مليون جنيه إسترليني، بعد أن نجح في الحصول على خدماته من نادي بوروسيا دورتموند مقابل نحو 137 مليون إسترليني.

وخلال وجوده في برشلونة كافح عثمان ديمبيلي للاستقرار في النادي منذ انتقاله من بوروسيا دورتموند قبل 3 سنوات، وبراتب أسبوعي يصل إلى 200 ألف إسترليني.

غير أن الإصابات أعاقت مسيرته في إسبانيا وقد شارك هذا الموسم في 5 مباريات فقط لنادي برشلونة، كما أن مسيرته في النادي الكتالوني لم تشتمل سوى على 74 مباراة فقط، حسبما ذكرت صحيفة ميرور البريطانية.

والآن بات برشلونة مستعدا لخفض خسائره والتخلص من ديمبيلي بسعر بخس، في وقت تشعر فيه معظم الأندية بتأثير فيروس كورونا الجديد المدمر.

ويأمل النادي الإسباني في أن يجذب سعر 37 مليون جنيه إسترليني الكثير من الأندية، على الرغم من طبيعة ديمبيلي المعرضة للإصابة، حيث يعاني من مشكلة متكررة في أوتار الركبة، مع العلم أن نادي باريس سان جرمان يبدو مهتما بالحصول على خدماته كما ذكر موقع “سبورت” المعني بأخبار الرياضة وكرة القدم، كما أبدت بعض الأندية الإيطالية والصينية اهتمامها بالحصول على خدمات اللاعب الفرنسي.

فبعد خيبة الأمل التي نجمت عن شراء فيليبي كوتينيو من ليفربول، سارع برشلونة إلى إعارته فتوجه إلى فريق بايرن ميونيخ الألماني، الذي صرح مؤخرا أنه لن يفعّل بند شراء اللاعب البرازيلي.

والأن، يبدو أن النادي الكتالوني مستعد للتضحية بلاعب آخر، وبسعر بخس يصل إلى 37 مليون جنيه إسترليني، بعد أن نجح في الحصول على خدماته من نادي بوروسيا دورتموند مقابل نحو 137 مليون إسترليني.

وخلال وجوده في برشلونة كافح عثمان ديمبيلي للاستقرار في النادي منذ انتقاله من بوروسيا دورتموند قبل 3 سنوات، وبراتب أسبوعي يصل إلى 200 ألف إسترليني.

غير أن الإصابات أعاقت مسيرته في إسبانيا وقد شارك هذا الموسم في 5 مباريات فقط لنادي برشلونة، كما أن مسيرته في النادي الكتالوني لم تشتمل سوى على 74 مباراة فقط، حسبما ذكرت صحيفة ميرور البريطانية.

والآن بات برشلونة مستعدا لخفض خسائره والتخلص من ديمبيلي بسعر بخس، في وقت تشعر فيه معظم الأندية بتأثير فيروس كورونا الجديد المدمر.

ويأمل النادي الإسباني في أن يجذب سعر 37 مليون جنيه إسترليني الكثير من الأندية، على الرغم من طبيعة ديمبيلي المعرضة للإصابة، حيث يعاني من مشكلة متكررة في أوتار الركبة، مع العلم أن نادي باريس سان جرمان يبدو مهتما بالحصول على خدماته كما ذكر موقع “سبورت” المعني بأخبار الرياضة وكرة القدم، كما أبدت بعض الأندية الإيطالية والصينية اهتمامها بالحصول على خدمات اللاعب الفرنسي.