رئيس رابطة “الليغا” يتمنى استئناف المباريات في هذا الموعد

قال رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم خافيير تيباس، الأحد، إنه يتمنى استئناف بطولة دوري الدرجة الأولى الإسباني في 11 يونيو المقبل.

وأعرب خافيير تيباس عن أمله في استئناف بطولة “الليغا” بدربي إشبيلية، الذي يجمع فريقي ريال بيتيس وإشبيلية، يوم الخميس، الموافق 11 يونيو.

وقال تيباس في تصريح لقناة “موفيستار بلوس” إنه بعدما منحت الحكومة السبت الضوء الأخضر بعودة منافسات الدوري الإسباني اعتبارا من الأسبوع الذي يبدأ في الثامن من يونيو “هناك إمكانية بأن تكون أول مباراة في الليغا الخميس 11 يونيو”، مضيفا “نأمل في أن يكون الاستئناف بدربي إشبيلية بين ريال بيتيس وإشبيلية” في الساعة الثامنة مساء بتوقيت غرينيتش.

وكان تيباس قد حدد سابقا يوم 12 يونيو موعدا لاستئناف بطولات كرة القدم المعلقة منذ أكثر من مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا الجديد في إسبانيا، الذي أودى بحياة أكثر من 28500 شخص في البلاد، وأصاب ما يزيد على 235 ألفا.

وأوضح خافيير تيباس أن هذه المباراة “ستكون تكريما لعودة الليغا وكذلك لما حدث سابقا”، وفقا لما ذكرته وكالة فرانس برس.

وأضاف “لكن إذا لم يكن ذلك ممكنا، فاستئناف الدوري سيكون في 12 أو 13 أو 14 من الشهر المقبل”.

وأشار موضحا إلى أنه سيتم الإعلان عن الموعد الرسمي “في بداية الأسبوع المقبل”، مثل برمجة المراحل الأربع الأولى من المراحل الـ11 المتبقية.

يشار إلى أن الأندية الإسبانية استأنفت تدريبها الاثنين الماضي في مجموعات مكونة من 10 لاعبين كحد أقصى.

وأكد تيباس أنه يمكنها الاستعداد بتشكيلتها الكاملة بعد أسبوع، وتابع قائلا “المجموعات الكاملة، أعتقد أنها ستكون الاثنين المقبل «الأول من يونيو»”، ودعا إلى توخي الحذر الشديد أثناء ذلك.

وأعرب خافيير تيباس عن أمله في استئناف بطولة “الليغا” بدربي إشبيلية، الذي يجمع فريقي ريال بيتيس وإشبيلية، يوم الخميس، الموافق 11 يونيو.

وقال تيباس في تصريح لقناة “موفيستار بلوس” إنه بعدما منحت الحكومة السبت الضوء الأخضر بعودة منافسات الدوري الإسباني اعتبارا من الأسبوع الذي يبدأ في الثامن من يونيو “هناك إمكانية بأن تكون أول مباراة في الليغا الخميس 11 يونيو”، مضيفا “نأمل في أن يكون الاستئناف بدربي إشبيلية بين ريال بيتيس وإشبيلية” في الساعة الثامنة مساء بتوقيت غرينيتش.

وكان تيباس قد حدد سابقا يوم 12 يونيو موعدا لاستئناف بطولات كرة القدم المعلقة منذ أكثر من مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا الجديد في إسبانيا، الذي أودى بحياة أكثر من 28500 شخص في البلاد، وأصاب ما يزيد على 235 ألفا.

وأوضح خافيير تيباس أن هذه المباراة “ستكون تكريما لعودة الليغا وكذلك لما حدث سابقا”، وفقا لما ذكرته وكالة فرانس برس.

وأضاف “لكن إذا لم يكن ذلك ممكنا، فاستئناف الدوري سيكون في 12 أو 13 أو 14 من الشهر المقبل”.

وأشار موضحا إلى أنه سيتم الإعلان عن الموعد الرسمي “في بداية الأسبوع المقبل”، مثل برمجة المراحل الأربع الأولى من المراحل الـ11 المتبقية.

يشار إلى أن الأندية الإسبانية استأنفت تدريبها الاثنين الماضي في مجموعات مكونة من 10 لاعبين كحد أقصى.

وأكد تيباس أنه يمكنها الاستعداد بتشكيلتها الكاملة بعد أسبوع، وتابع قائلا “المجموعات الكاملة، أعتقد أنها ستكون الاثنين المقبل «الأول من يونيو»”، ودعا إلى توخي الحذر الشديد أثناء ذلك.