حين يعود الدوري الإنجليزي.. لماذا يتوقعون “نتائج غريبة”؟

توقع مدرب بيرنلي، شون دايك، أن يحتاج لاعبو الدوري الانجليزي الممتاز إلى بعض الوقت لاستعادة إيقاعهم عند استئناف المسابقة، وقال إنه ينتظر نتائج غريبة للمباريات، بسبب تراجع أداء اللاعبين بدنيا وذهنيا.

وتوقفت كرة القدم الإنجليزية في منتصف مارس، بسبب جائحة كورونا، لكن الأندية تتدرب في مجموعات صغيرة استعدادا لاستئناف محتمل للنشاط في يونيو.

وأبلغ دايك شبكة سكاي “تحدث نتائج غريبة عادة في بداية أو نهاية كل موسم حيث تبدأ فرق في الوقوف على قدميها، بينما تقاتل أخرى من أجل الخروج بشيء من البطولة.

“تتحدث بعض الفرق عن الحالة الذهنية للاعبيها ورفض البعض فكرة العودة للعب «في خضم الجائحة».

“أعتقد أن هذا الأمر سيتبدد في نهاية المطاف لكننا سنعرف في المباراة الأولى مدى تركيز اللاعبين وقد تحدث نتائج غريبة”.

وستقام المباريات من دون جماهير في حال استئناف الموسم، ويعتقد دايك أن هذه المسألة ستشكل تحديا إضافيا للاعبين.

وكان بيرنلي في المركز العاشر، بفارق 6 نقاط عن مانشستر يونايتد الخامس، قبل توقف الموسم.

ويتصدر ليفربول البطولة بفارق كبير عن منافسه المباشر مانشستر سيتي، ويعني استئناف المسابقة منطقيا تتويج “الريدز” بأول لقب دوري منذ 30 عاما.

وتوقفت كرة القدم الإنجليزية في منتصف مارس، بسبب جائحة كورونا، لكن الأندية تتدرب في مجموعات صغيرة استعدادا لاستئناف محتمل للنشاط في يونيو.

وأبلغ دايك شبكة سكاي “تحدث نتائج غريبة عادة في بداية أو نهاية كل موسم حيث تبدأ فرق في الوقوف على قدميها، بينما تقاتل أخرى من أجل الخروج بشيء من البطولة.

“تتحدث بعض الفرق عن الحالة الذهنية للاعبيها ورفض البعض فكرة العودة للعب «في خضم الجائحة».

“أعتقد أن هذا الأمر سيتبدد في نهاية المطاف لكننا سنعرف في المباراة الأولى مدى تركيز اللاعبين وقد تحدث نتائج غريبة”.

وستقام المباريات من دون جماهير في حال استئناف الموسم، ويعتقد دايك أن هذه المسألة ستشكل تحديا إضافيا للاعبين.

وكان بيرنلي في المركز العاشر، بفارق 6 نقاط عن مانشستر يونايتد الخامس، قبل توقف الموسم.

ويتصدر ليفربول البطولة بفارق كبير عن منافسه المباشر مانشستر سيتي، ويعني استئناف المسابقة منطقيا تتويج “الريدز” بأول لقب دوري منذ 30 عاما.