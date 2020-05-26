بتسديدة ساقطة.. البايرن على أعتاب التتويج بـ”دوري كورونا”

منح هدف جوشوا كيميش في الشوط الأول فوزا ثمينا لبايرن ميونيخ، متصدر دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم، على مستضيفه بوروسيا دورتموند ثاني الترتيب، الثلاثاء، ليوسع الفارق في الصدارة إلى 7 نقاط مع منافسه، قبل 6 جولات على النهاية.

وأرسل كيميش تسديدة ساقطة من فوق رأس الحارس رومان بوركي قبل نهاية الشوط الأول بدقيقتين ليحقق حامل اللقب، الساعي لتمديد رقمه القياسي بفوزه باللقب الثامن على التوالي، ويحقق فوزا مهما في ملعب دورتموند الخالي من الجماهير، والذي كان عادة ما يكتظ بنحو 80 ألف متفرج.

وارتفع رصيد بايرن ميونيخ، الذي حقق انتصاره السابع على التوالي في الدوري، إلى 64 نقطة، بينما تجمد رصيد دورتموند عند 57 نقطة، فيما يملك رازن بالشبورت لايبزيغ، الذي سيلتقي مع هيرتا برلين الأربعاء، 54 في المركز الثالث.

وبات الدوري الألماني أول بطولة محلية أوروبية كبرى تستأنف نشاطها قبل عشرة أيام، وذلك عقب توقف لأكثر من شهرين بسبب جائحة فيروس كورونا، إذ تقام المباريات بدون جماهير لتقليل خطر العدوى.

وأرسل كيميش تسديدة ساقطة من فوق رأس الحارس رومان بوركي قبل نهاية الشوط الأول بدقيقتين ليحقق حامل اللقب، الساعي لتمديد رقمه القياسي بفوزه باللقب الثامن على التوالي، ويحقق فوزا مهما في ملعب دورتموند الخالي من الجماهير، والذي كان عادة ما يكتظ بنحو 80 ألف متفرج.

وارتفع رصيد بايرن ميونيخ، الذي حقق انتصاره السابع على التوالي في الدوري، إلى 64 نقطة، بينما تجمد رصيد دورتموند عند 57 نقطة، فيما يملك رازن بالشبورت لايبزيغ، الذي سيلتقي مع هيرتا برلين الأربعاء، 54 في المركز الثالث.

وبات الدوري الألماني أول بطولة محلية أوروبية كبرى تستأنف نشاطها قبل عشرة أيام، وذلك عقب توقف لأكثر من شهرين بسبب جائحة فيروس كورونا، إذ تقام المباريات بدون جماهير لتقليل خطر العدوى.