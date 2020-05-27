اتحاد الكرة التونسي يعلن موعد عودة الدوري

أكد الاتحاد التونسي لكرة القدم، الأربعاء، أنه سيستأنف منافسات الدوري المحلي في أغسطس المقبل، بعد توقفه جراء انتشار فيروس كورونا المستجد مطلع مارس الماضي.

وأكد المكتب الإعلامي في الاتحاد التونسي لكرة القدم، أن التدريبات ستنطلق في مطلع يونيو المقبل، على أن تستأنف المباريات خلف أبواب موصدة في أغسطس، دون تحديد موعد أكيد، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.

ونشر الاتحاد، الثلاثاء، بروتوكولا صحيا أعده مع وزارة الصحة، يُلزم الفرق بتطبيق تدابير صحية خلال التدريبات والمباريات، وتجنب التجمعات والاقتصار على عدد محدود من الأفراد، وأن تكون التمارين في الهواء الطلق.

ويخضع كل اللاعبين لفحص طبي روتيني يومي «قياس الحرارة» قبل انطلاق التدريبات، كما سيطلب منهم التوقيع على إقرار بالالتزام بكل التدابير الوقائية.

وحدد الاتحاد تاريخ 31 أكتوبر لبداية الموسم القادم 2020-2021.

وفي الوقت نفسه، أكد الاتحاد أن هذه القرارات تخضع لتطور الوضع الصحي في البلاد، التي بدأت منذ مطلع مايو الجاري بالتخفيف التدريجي لإجراءات الإغلاق التام.

وكانت السلطات التونسية المختصة قد أكدت أنها تمكنت من كبح انتشار وباء “كوفيد-19” في البلاد، التي بلغ عدد الوفيات فيها 48 حالة، من ضمن 1053 إصابة.

وأكد المكتب الإعلامي في الاتحاد التونسي لكرة القدم، أن التدريبات ستنطلق في مطلع يونيو المقبل، على أن تستأنف المباريات خلف أبواب موصدة في أغسطس، دون تحديد موعد أكيد، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.

ونشر الاتحاد، الثلاثاء، بروتوكولا صحيا أعده مع وزارة الصحة، يُلزم الفرق بتطبيق تدابير صحية خلال التدريبات والمباريات، وتجنب التجمعات والاقتصار على عدد محدود من الأفراد، وأن تكون التمارين في الهواء الطلق.

ويخضع كل اللاعبين لفحص طبي روتيني يومي «قياس الحرارة» قبل انطلاق التدريبات، كما سيطلب منهم التوقيع على إقرار بالالتزام بكل التدابير الوقائية.

وحدد الاتحاد تاريخ 31 أكتوبر لبداية الموسم القادم 2020-2021.

وفي الوقت نفسه، أكد الاتحاد أن هذه القرارات تخضع لتطور الوضع الصحي في البلاد، التي بدأت منذ مطلع مايو الجاري بالتخفيف التدريجي لإجراءات الإغلاق التام.

وكانت السلطات التونسية المختصة قد أكدت أنها تمكنت من كبح انتشار وباء “كوفيد-19” في البلاد، التي بلغ عدد الوفيات فيها 48 حالة، من ضمن 1053 إصابة.