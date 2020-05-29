خاص بالتفصيل.. مواعيد عودة الدوريات الأوروبية الكبرى

بعد يوم خميس حاسم، في الاتحادات الأوروبية لكرة القدم، اتضحت الصورة بشكل شبه كامل، حول مواعيد عودة الدوريات الأوروبية الكبرى.

وبعد انتظار طويل، وبترقب خاص “للتجربة الألمانية”، قررت الدوريات الكبرى في أوروبا إعادة انطلاق منافسات الدوري في يونيو المقبل، بمواعيد متفاوتة.

إنجلترا

عودة الدوري: 17 يونيو

سيعود الدوري الإنجليزي الممتاز بشكل رسمي، مساء الأربعاء 17 يونيو، بلقائين مؤجلين، بين مانشستر سيتي وأرسنال، وأستون فيلا وشيفيلد يونايتد.

وستنطلق الجولة 30 من منافسات الدوري، يوم السبت 20 يونيو، بعشر مواجهات، أبرزها ديربي ميرسيسايد، بين ليفربول وإيفرتون.

ومن المخطط أن يسدل الستار على البريميرليغ، يوم 25 يوليو، على أن تقام بعدها في 1 أغسطس، المباراة النهائية لكأس الاتحاد الإنجليزي.

إسبانيا

عودة الدوري: 11 يونيو

الليغا الإسبانية هي الأخرى في طريقها للعودة، حيث أعلنت رابطة الدوري عودة المنافسات مساء الخميس 11 يونيو المقبل، بلقاء الديربي بين إشبيلية وريال بيتيس.

وسيلتقي في الجولة 28 ريال مدريد بضيفه المتواضع إيبار، بينما سيسافر برشلونة إلى جزيرة مايوركا للقاء فريقها هناك.

ويتوقع أن تتبع بطولة الدوري جدولا “مضغوطا”، يهدف لانتهاء منافسات الدوري في 19 يوليو المقبل.

ولم تتحدد معالم موعد إقامة نهائي كأس الملك، بين الغريمين ريال سوسيداد وأتلتيك بلباو، وذلك بسبب رفض الفريقين إقامة النهائي المرتقب من دون حضور جمهورهما.

إيطاليا

عودة الدوري: 20 يونيو

وحددت إيطاليا يوم 20 يونيو، موعدا لاستكمال الدوري، بخوض الجولة 27، حيث سيستضيف بولونيا فريق يوفنتوس المتصدر، بينما يواجه ملاحقه لاتسيو تحديا صعبا أمام أتالانتا.

ولم تكشف إيطاليا عن موعد انتهاء الدوري، الذي يتوقع أن يسدل ستاره في نهاية يوليو، ولكنها أعلنت عن إقامة مباراتي نصف نهائي الكأس، ثم المباراة النهائية، يومي 13 و17 يونيو المقبلين، بهدف إنهاء مسابقة الكأس قبل عودة الدوري.

ألمانيا

عاد الدوري: 16 مايو

رسم الدوري الألماني طريق العودة للبطولات الأخرى، بعودته للمنافسات بنجاح، في مايو، وأجرى 3 جولات في غضون 9 أيام، من دون مشاكل تذكر.

ومن المخطط أن يختتم الدوري القريب من بايرن ميونيخ، يوم 27 يونيو المقبل، أي قبل شهر كامل من موعد انتهاء الدوريات الكبرى الأخرى.

ومن المقرر إقامة لقائي نصف نهائي الكأس، يومي 9 و10 يونيو، قبل إقامة المباراة النهائية في برلين، يوم 4 يوليو، بعد أسبوع من انتهاء الدوري.

وبعد انتظار طويل، وبترقب خاص “للتجربة الألمانية”، قررت الدوريات الكبرى في أوروبا إعادة انطلاق منافسات الدوري في يونيو المقبل، بمواعيد متفاوتة.

إنجلترا

عودة الدوري: 17 يونيو

سيعود الدوري الإنجليزي الممتاز بشكل رسمي، مساء الأربعاء 17 يونيو، بلقائين مؤجلين، بين مانشستر سيتي وأرسنال، وأستون فيلا وشيفيلد يونايتد.

وستنطلق الجولة 30 من منافسات الدوري، يوم السبت 20 يونيو، بعشر مواجهات، أبرزها ديربي ميرسيسايد، بين ليفربول وإيفرتون.

ومن المخطط أن يسدل الستار على البريميرليغ، يوم 25 يوليو، على أن تقام بعدها في 1 أغسطس، المباراة النهائية لكأس الاتحاد الإنجليزي.

إسبانيا

عودة الدوري: 11 يونيو

الليغا الإسبانية هي الأخرى في طريقها للعودة، حيث أعلنت رابطة الدوري عودة المنافسات مساء الخميس 11 يونيو المقبل، بلقاء الديربي بين إشبيلية وريال بيتيس.

وسيلتقي في الجولة 28 ريال مدريد بضيفه المتواضع إيبار، بينما سيسافر برشلونة إلى جزيرة مايوركا للقاء فريقها هناك.

ويتوقع أن تتبع بطولة الدوري جدولا “مضغوطا”، يهدف لانتهاء منافسات الدوري في 19 يوليو المقبل.

ولم تتحدد معالم موعد إقامة نهائي كأس الملك، بين الغريمين ريال سوسيداد وأتلتيك بلباو، وذلك بسبب رفض الفريقين إقامة النهائي المرتقب من دون حضور جمهورهما.

إيطاليا

عودة الدوري: 20 يونيو

وحددت إيطاليا يوم 20 يونيو، موعدا لاستكمال الدوري، بخوض الجولة 27، حيث سيستضيف بولونيا فريق يوفنتوس المتصدر، بينما يواجه ملاحقه لاتسيو تحديا صعبا أمام أتالانتا.

ولم تكشف إيطاليا عن موعد انتهاء الدوري، الذي يتوقع أن يسدل ستاره في نهاية يوليو، ولكنها أعلنت عن إقامة مباراتي نصف نهائي الكأس، ثم المباراة النهائية، يومي 13 و17 يونيو المقبلين، بهدف إنهاء مسابقة الكأس قبل عودة الدوري.

ألمانيا

عاد الدوري: 16 مايو

رسم الدوري الألماني طريق العودة للبطولات الأخرى، بعودته للمنافسات بنجاح، في مايو، وأجرى 3 جولات في غضون 9 أيام، من دون مشاكل تذكر.

ومن المخطط أن يختتم الدوري القريب من بايرن ميونيخ، يوم 27 يونيو المقبل، أي قبل شهر كامل من موعد انتهاء الدوريات الكبرى الأخرى.

ومن المقرر إقامة لقائي نصف نهائي الكأس، يومي 9 و10 يونيو، قبل إقامة المباراة النهائية في برلين، يوم 4 يوليو، بعد أسبوع من انتهاء الدوري.