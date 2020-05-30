اللعب في الأرجنتين.. حلم يراود نجم برشلونة التشيلي

تحدث الدولي غاري ميدل لاعب بولونيا الإيطالي، عن الأمنية التي يحلم اللاعب التشيلي المخضرم أرتورو فيدال، لاعب خط وسط نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، بتحقيقها، والتي تتمثل بالانضمام لعملاق الأندية الأرجنتينية، فريق بوكا جونيورز.

وقال غاري ميدل في تصريحات صحفية إن مواطنه فيدال تتملكه “الرغبة الجامحة” في الانتقال إلى “البوكا”، مشيرا إلى أنه يتابع بشغف أخبار الفريق وأولا بأول على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يستميت من أجل اللعب في صفوف نادي العاصمة الأرجنتينية.

وأضاف ميدل، الذي كان يلعب في صفوف البوكا جونيورز في 2009 وحتى 2011: “بوكا لديه رصيد من المتابعة في قارة أوروبا لا يمكنك تخيله”، حسبما نقلت صحيفة “آس” الإسبانية.

وأشارت تقارير إلى أن ناديي يوفنتوس وإنتر ميلان، أبديا اهتماما بالغا في استقطاب فيدال إلى الدوري الإيطالي، لكن برشلونة يرغب في إتمام صفقة تبادلية تضم لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان أو ميراليم بيانيتش، لاعب وسط يوفنتوس مقابل اللاعب التشيلي.

ويرفض فيدال فكرة الرحيل عن “البلوغرانا” من أجل اللعب في الكالتشيو سواء في صفوف النيراتزوري أو حتى اليوفي في فترة الانتقالات الصيفية هذا العام.

وأكد ميدل أن لاعب برشلونة المخضرم سعيد في وجوده في الكامب نو بعد انتقاله من بايرن ميونخ الألماني في 2018.

وكان وكيل أعمال النجم التشيلي قد أشار إلى أن فيدال يرفض اللعب مع إنتر ميلان بسبب مدربه أنتونيو كونتي، مشيرا إلى رفضه الانتقال إلى نادي تشيلسي في السابق بسبب عدم رغبته في الانضمام لصفوف كونتي الذي كان مدربا للنادي الإنجليزي.

وقال غاري ميدل في تصريحات صحفية إن مواطنه فيدال تتملكه “الرغبة الجامحة” في الانتقال إلى “البوكا”، مشيرا إلى أنه يتابع بشغف أخبار الفريق وأولا بأول على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يستميت من أجل اللعب في صفوف نادي العاصمة الأرجنتينية.

وأضاف ميدل، الذي كان يلعب في صفوف البوكا جونيورز في 2009 وحتى 2011: “بوكا لديه رصيد من المتابعة في قارة أوروبا لا يمكنك تخيله”، حسبما نقلت صحيفة “آس” الإسبانية.

وأشارت تقارير إلى أن ناديي يوفنتوس وإنتر ميلان، أبديا اهتماما بالغا في استقطاب فيدال إلى الدوري الإيطالي، لكن برشلونة يرغب في إتمام صفقة تبادلية تضم لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان أو ميراليم بيانيتش، لاعب وسط يوفنتوس مقابل اللاعب التشيلي.

ويرفض فيدال فكرة الرحيل عن “البلوغرانا” من أجل اللعب في الكالتشيو سواء في صفوف النيراتزوري أو حتى اليوفي في فترة الانتقالات الصيفية هذا العام.

وأكد ميدل أن لاعب برشلونة المخضرم سعيد في وجوده في الكامب نو بعد انتقاله من بايرن ميونخ الألماني في 2018.

وكان وكيل أعمال النجم التشيلي قد أشار إلى أن فيدال يرفض اللعب مع إنتر ميلان بسبب مدربه أنتونيو كونتي، مشيرا إلى رفضه الانتقال إلى نادي تشيلسي في السابق بسبب عدم رغبته في الانضمام لصفوف كونتي الذي كان مدربا للنادي الإنجليزي.