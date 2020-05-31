مدرب بايرن ميونيخ يحطم رقما قياسيا لغوارديولا

أشاد هانز فليك المدير الفني لبايرن ميونيخ بلاعبيه بعد الفوز بخماسية نظيفة على فورتونا دوسلدورف، في الدوري الألماني، السبت، وقال إن فريقه لم يمنح المنافس أي فرصة.

وقطع بايرن خطوة جديدة نحو حصد اللقب للمرة الثامنة على التوالي و30 في تاريخه، وعزز تصدره للمسابقة برصيد 67 نقطة من 29 مباراة متقدما بعشر نقاط على بوروسيا دورتموند أقرب ملاحقيه الذي يحل ضيفا على بادربورن متذيل الترتيب، الأحد.

وقال فليك لموقع النادي: “لعبنا بجدية شديدة ولم نمنح للمنافس أي فرصة ضئيلة. يمكن متابعة حماس اللاعبين”.

وأضاف فليك الذي أصبح أول مدرب لبايرن يفوز في 22 من أول 25 مباراة متفوقا على رقم جوسيب غوارديولا القياسي بالانتصار 21 مرة: “من المهم تحقيق النجاح في الموسم”.

وتابع: “في بايرن ميونيخ يجب الفوز دائما بلقب الدوري وهذا هدفنا. لا يزال أمامنا بعض المباريات القليلة ونحن في موقف رائع الآن”.

وهذا الفوز الرابع على التوالي لبايرن بعد استئناف الدوري هذا الشهر، وعقب التوقف في مارس بسبب جائحة “كوفيد 19″، وجاء بعد انتصار ثمين 1-صفر في ضيافة غريمه دورتموند الأسبوع الماضي.

وقال فليك: “كان من المهم بالنسبة لنا أن نظهر عدم التراخي بعد مباراة يوم الثلاثاء أمام دورتموند. لقد أظهرنا ذلك من الثانية الأولى لذا أنا أشعر بسعادة كبيرة جدا بأدائنا”.

وقطع بايرن خطوة جديدة نحو حصد اللقب للمرة الثامنة على التوالي و30 في تاريخه، وعزز تصدره للمسابقة برصيد 67 نقطة من 29 مباراة متقدما بعشر نقاط على بوروسيا دورتموند أقرب ملاحقيه الذي يحل ضيفا على بادربورن متذيل الترتيب، الأحد.

وقال فليك لموقع النادي: “لعبنا بجدية شديدة ولم نمنح للمنافس أي فرصة ضئيلة. يمكن متابعة حماس اللاعبين”.

وأضاف فليك الذي أصبح أول مدرب لبايرن يفوز في 22 من أول 25 مباراة متفوقا على رقم جوسيب غوارديولا القياسي بالانتصار 21 مرة: “من المهم تحقيق النجاح في الموسم”.

وتابع: “في بايرن ميونيخ يجب الفوز دائما بلقب الدوري وهذا هدفنا. لا يزال أمامنا بعض المباريات القليلة ونحن في موقف رائع الآن”.

وهذا الفوز الرابع على التوالي لبايرن بعد استئناف الدوري هذا الشهر، وعقب التوقف في مارس بسبب جائحة “كوفيد 19″، وجاء بعد انتصار ثمين 1-صفر في ضيافة غريمه دورتموند الأسبوع الماضي.

وقال فليك: “كان من المهم بالنسبة لنا أن نظهر عدم التراخي بعد مباراة يوم الثلاثاء أمام دورتموند. لقد أظهرنا ذلك من الثانية الأولى لذا أنا أشعر بسعادة كبيرة جدا بأدائنا”.