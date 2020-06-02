“كورونا” يقتحم ناديا برازيليا كبيرا.. بـ16 إصابة

أعلن نادي فاسكو دا غاما المشارك في الدرجة الأولى لدوري كرة القدم البرازيلي، أن 16 لاعبا في صفوفه مصابون بفيروس كورونا المستجد.

وأفاد المسؤول الطبي في النادي، ماركوس تيكسييرا، في شريط مصور بث عبر قناة الفريق على موقع “يوتيوب”، بأن فاسكو دا غاما أخضع 350 شخصا من أفراده، بما يشمل اللاعبين والجهاز الفني وموظفين، لفحوص “كوفيد-19”.

وتابع: “وجدنا ان 16 رياضيا جاءت نتائجهم إيجابية. تم فصلهم عن بقية المجموعة، وسيبقون على تواصل مع الجهاز الطبي، وسيخضعون لفحوص «دورية» إلى أن نتأكد انهم لم يعودوا قادرين على نقل الفيروس إلى بقية أفراد التشكيلة”.

وباتت البرازيل ثانية دول العالم من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا بعد الولايات المتحدة. وسجلت في الدولة الأميركية الجنوبية، 29 ألف حالة وفاة معلنة بسبب “كوفيد-19”.

وعاود فريق مدينة ريو دي جانيرو، كغيره من بعض أندية البلاد، التمارين في الآونة الأخيرة، على رغم اتساع نطاق تفشي الوباء في البلاد.

وأثار الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو جدلا في الأيام الأخيرة، مع دعوته إلى معاودة نشاطات كرة القدم في البلاد، على رغم أزمة “كوفيد-19”.

وأفاد المسؤول الطبي في النادي، ماركوس تيكسييرا، في شريط مصور بث عبر قناة الفريق على موقع “يوتيوب”، بأن فاسكو دا غاما أخضع 350 شخصا من أفراده، بما يشمل اللاعبين والجهاز الفني وموظفين، لفحوص “كوفيد-19”.

وتابع: “وجدنا ان 16 رياضيا جاءت نتائجهم إيجابية. تم فصلهم عن بقية المجموعة، وسيبقون على تواصل مع الجهاز الطبي، وسيخضعون لفحوص «دورية» إلى أن نتأكد انهم لم يعودوا قادرين على نقل الفيروس إلى بقية أفراد التشكيلة”.

وباتت البرازيل ثانية دول العالم من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا بعد الولايات المتحدة. وسجلت في الدولة الأميركية الجنوبية، 29 ألف حالة وفاة معلنة بسبب “كوفيد-19”.

وعاود فريق مدينة ريو دي جانيرو، كغيره من بعض أندية البلاد، التمارين في الآونة الأخيرة، على رغم اتساع نطاق تفشي الوباء في البلاد.

وأثار الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو جدلا في الأيام الأخيرة، مع دعوته إلى معاودة نشاطات كرة القدم في البلاد، على رغم أزمة “كوفيد-19”.