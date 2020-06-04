مارادونا.. للقصة بقية في الأرجنتين حتى 2021

أعلن نادي خيمنازيا دي لا بلاتا الأرجنتيني، الأربعاء، أنه جدد عقد مدربه دييغو أرماندو مارادونا لعام واحد حتى 2021.

وقال النادي في بيان له على مواقع التواصل الاجتماعي مرفقا بعبارة “جيمنازيا 2021 مارادونا” “لقد عُرفت باسم بيلوزا، باريليتي، كوزميكو، ديوس، دييغو، دييغوتي، كابيتان… لكن بالنسبة إلينا، فأنت تريبيرو «لقب أنصار النادي» آخر، وقلبك أكثر زرقة وبياضا من قلبنا”.

ورد مارادونا الذي سيحتفل بعيد ميلاده الـ60 في أكتوبر المقبل: “تهانينا إلى خيمنازيا «الذي احتفل في 3 يونيو بذكرى تأسيسه». قلبي أزرق وأبيض. لقد بدأنا صفحة جديدة”.

واستلم مارادونا منصبه في سبتمبر عام 2019 وخاض الفريق تحت إشرافه 20 مباراة حقق خلالها 7 انتصارات و5 تعادلات و8 هزائم.

واستفاد الفريق، الذي كان يكافح من أجل البقاء ضمن أندية النخبة من إلغاء الدوري الأرجنتيني بسبب فيروس كورونا المستجد وقرار عدم إسقاط أي فريق إلى الدرجة الثانية.

وقال النادي في بيان له على مواقع التواصل الاجتماعي مرفقا بعبارة “جيمنازيا 2021 مارادونا” “لقد عُرفت باسم بيلوزا، باريليتي، كوزميكو، ديوس، دييغو، دييغوتي، كابيتان… لكن بالنسبة إلينا، فأنت تريبيرو «لقب أنصار النادي» آخر، وقلبك أكثر زرقة وبياضا من قلبنا”.

ورد مارادونا الذي سيحتفل بعيد ميلاده الـ60 في أكتوبر المقبل: “تهانينا إلى خيمنازيا «الذي احتفل في 3 يونيو بذكرى تأسيسه». قلبي أزرق وأبيض. لقد بدأنا صفحة جديدة”.

واستلم مارادونا منصبه في سبتمبر عام 2019 وخاض الفريق تحت إشرافه 20 مباراة حقق خلالها 7 انتصارات و5 تعادلات و8 هزائم.

واستفاد الفريق، الذي كان يكافح من أجل البقاء ضمن أندية النخبة من إلغاء الدوري الأرجنتيني بسبب فيروس كورونا المستجد وقرار عدم إسقاط أي فريق إلى الدرجة الثانية.