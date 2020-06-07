كلوب: لهذا لم نتعاقد مع تيمو فيرنر

تحدث المدرب الألماني يورغن كلوب، للمرة الأولى، عن سبب عدم التعاقد مع الألماني تيمو فيرنر، بعد أيام من إعلان الصحف العالمية “إتمام” غريمه تشلسي للصفقة مع المهاجم الألماني.

وكانت مصادر عديدة قد أكدت أن فيرنر، مهاجم ريد بول لايبزغ، قد وافق على الانتقال لصفوف تشلسي الإنجليزي، مقابل 55 مليون يورو.

وفي مقابلة مع “سكاي ألمانيا” أكد كلوب أن فيرنر “هو لاعب عظيم، مثله مثل الألماني كاي هافيرتز، ولاعبين آخرين على هذا الكوكب”.

وقال كلوب: “أمور عديدة يجب أن تتوفر مثل الفرصة المناسبة والوقت المناسب. قبل 6 أسابيع لم نكن نعلم إذا كنا سنمارس كرة القدم مجددا”.

وأشار كلوب: “نحن نتصرف وكأن كل شيء تم حله فعلا. علينا أن نترقب كيف ستؤول الأمور، علينا أن لا نتظاهر بأن الحياة عادت لطبيعتها”.

ونوه كلوب إلى أن “الريدز” سيفكرون كثيرا قبل الإقبال على تعاقدات جديدة، لتعويض الخسائر المادية المتكبدة بسبب تفشي فيروس كورونا.

وقال المدرب الألماني: “علينا تبرير التعاقد مع لاعب بقيمة 50 أو 60 مليون جنيه أسترليني للجماهير وللإدارة، خاصة ونحن الآن نخسر الكثير من الأموال، من دون حضور جماهيري”.

وأضاف: “قد نخوض المباريات من دون جماهير لـ10 أو 15 مباراة الموسم المقبل أيضا، كل هذا سيكون له تأثير على عقود الرعاية في الناديز الأمور سيكون شكلها مختلف”.

وكانت مصادر عديدة قد أكدت أن فيرنر، مهاجم ريد بول لايبزغ، قد وافق على الانتقال لصفوف تشلسي الإنجليزي، مقابل 55 مليون يورو.

وفي مقابلة مع “سكاي ألمانيا” أكد كلوب أن فيرنر “هو لاعب عظيم، مثله مثل الألماني كاي هافيرتز، ولاعبين آخرين على هذا الكوكب”.

وقال كلوب: “أمور عديدة يجب أن تتوفر مثل الفرصة المناسبة والوقت المناسب. قبل 6 أسابيع لم نكن نعلم إذا كنا سنمارس كرة القدم مجددا”.

وأشار كلوب: “نحن نتصرف وكأن كل شيء تم حله فعلا. علينا أن نترقب كيف ستؤول الأمور، علينا أن لا نتظاهر بأن الحياة عادت لطبيعتها”.

ونوه كلوب إلى أن “الريدز” سيفكرون كثيرا قبل الإقبال على تعاقدات جديدة، لتعويض الخسائر المادية المتكبدة بسبب تفشي فيروس كورونا.

وقال المدرب الألماني: “علينا تبرير التعاقد مع لاعب بقيمة 50 أو 60 مليون جنيه أسترليني للجماهير وللإدارة، خاصة ونحن الآن نخسر الكثير من الأموال، من دون حضور جماهيري”.

وأضاف: “قد نخوض المباريات من دون جماهير لـ10 أو 15 مباراة الموسم المقبل أيضا، كل هذا سيكون له تأثير على عقود الرعاية في الناديز الأمور سيكون شكلها مختلف”.