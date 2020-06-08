إيطاليا.. طريقة فريدة لتحديد الترتيب “إذا ألغي الدوري”

أقر الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، الاثنين، مبدأ تنظيم دور فاصل في حال توقف الدوري مجددا بسبب فيروس كورونا المستجد، وكذلك استخدام حساب خوارزمي لتحديد الترتيب، في حال التوقف النهائي للمسابقة.

واعتبر رئيس الاتحاد، غابرييلي غرافينا، عقب اجتماع أقيم في روما “أن كرة القدم هي الفائزة. أكدنا دائما ضرورة عدم البقاء خارج مسار كرة القدم الأوروبية. لقد أظهرنا ثباتا ووحدة. في حالة التوقف، قمنا بتخطيط شكل جديد بدور فاصل”.

وتوقفت منافسات الدوري الإيطالي في التاسع من مارس بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، ومن المقرر استئنافها في 20 يونيو الحالي بإقامة أربع مباريات مؤجلة من المرحلة الخامسة والعشرين، تليها المراحل الـ12 المتبقية من الموسم.

وأكد غرافينا أن الاتحاد الإيطالي قرر في حال توقفت البطولة مرة أخرى لأسباب تتعلق بـ”كوفيد-19″، محاولة إنهائها “وفقا لنظام مختلف”، عبارة عن “أدوار فاصلة موجزة”.

وأضاف أنه في حال الايقاف النهائي للموسم، سيستخدم الاتحاد نظام حساب لتحديد الترتيب، يأخذ في الاعتبار عدد النقاط التي تم الحصول عليها قبل توقف المسابقة ويتضمن “معايير تصحيحية”، أي معدل النقاط في المباريات على ملعب الفريق، وخارج القواعد، وكذلك المباريات المتبقية سواء على ملعب الفريق أو خارج القواعد.

وأشار إلى أن هذه العملية سيتم استخدامها لتحديد المراكز المؤهلة إلى المسابقتين الأوروبيتين «دوري الأبطال و”يوروبا ليغ”»، وكذلك الفرق التي ستهبط إلى الدرجة الثانية.

لكن غرافينا شدد على ان هذا الحساب لن يستخدم لتحديد البطل، وبالتالي لقب الدوري لن يمنح لأي فريق، إلا في حال استكمال الموسم، أو إذا لم يعد من الممكن حسابيا اللحاق بالمتصدر لحظة التوقف النهائي للموسم.

وأعلن مجلس الاتحاد الإيطالي إلغاء نهائيا لموسم الدرجة الأولى للسيدات. وكان يوفنتوس في الصدارة عند توقف المنافسات، لكنه لم يمنح اللقب.

واعتبر رئيس الاتحاد، غابرييلي غرافينا، عقب اجتماع أقيم في روما “أن كرة القدم هي الفائزة. أكدنا دائما ضرورة عدم البقاء خارج مسار كرة القدم الأوروبية. لقد أظهرنا ثباتا ووحدة. في حالة التوقف، قمنا بتخطيط شكل جديد بدور فاصل”.

وتوقفت منافسات الدوري الإيطالي في التاسع من مارس بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، ومن المقرر استئنافها في 20 يونيو الحالي بإقامة أربع مباريات مؤجلة من المرحلة الخامسة والعشرين، تليها المراحل الـ12 المتبقية من الموسم.

وأكد غرافينا أن الاتحاد الإيطالي قرر في حال توقفت البطولة مرة أخرى لأسباب تتعلق بـ”كوفيد-19″، محاولة إنهائها “وفقا لنظام مختلف”، عبارة عن “أدوار فاصلة موجزة”.

وأضاف أنه في حال الايقاف النهائي للموسم، سيستخدم الاتحاد نظام حساب لتحديد الترتيب، يأخذ في الاعتبار عدد النقاط التي تم الحصول عليها قبل توقف المسابقة ويتضمن “معايير تصحيحية”، أي معدل النقاط في المباريات على ملعب الفريق، وخارج القواعد، وكذلك المباريات المتبقية سواء على ملعب الفريق أو خارج القواعد.

وأشار إلى أن هذه العملية سيتم استخدامها لتحديد المراكز المؤهلة إلى المسابقتين الأوروبيتين «دوري الأبطال و”يوروبا ليغ”»، وكذلك الفرق التي ستهبط إلى الدرجة الثانية.

لكن غرافينا شدد على ان هذا الحساب لن يستخدم لتحديد البطل، وبالتالي لقب الدوري لن يمنح لأي فريق، إلا في حال استكمال الموسم، أو إذا لم يعد من الممكن حسابيا اللحاق بالمتصدر لحظة التوقف النهائي للموسم.

وأعلن مجلس الاتحاد الإيطالي إلغاء نهائيا لموسم الدرجة الأولى للسيدات. وكان يوفنتوس في الصدارة عند توقف المنافسات، لكنه لم يمنح اللقب.