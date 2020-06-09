الصيغة الجديدة.. مدينتان “كلمة السر” لاستكمال أبطال أوروبا

في خطوة يريدها أن تظهر تعافي العاصمة الإسبانية من تأثير فيروس كورونا المستجد، أعرب رئيس بلدية مدريد خوسيه لويس مارتينيز-ألميدا الثلاثاء عن “دعمه التام والمطلق” لترشيحها لاستضافة المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم 2020.

وكان من المقرر أن تقام المباراة النهائية على ملعب أتاتورك الأولمبي في إسطنبول في 30 مايو، قبل أن يعلن الاتحاد القاري للعبة «يويفا» في مارس تعليق المسابقة، التي كانت قد بلغت الدور ثمن النهائي، حتى إشعار آخر.

وفي حين لم يعلن “يويفا” رسميا بعد أي تعديل في مكان المباراة النهائية، تشير تقارير صحفية إلى أن الاتحاد الأوروبي يدرس استكمال المسابقة بصيغة معدلة في أغسطس، قد تتبنى إقامة ما تبقى من مراحل بصيغة بطولة نهائية.

وتم تداول أسماء مدن عدة لاستضافة البطولة، مثل لشبونة وموسكو وفرانكفورت.

وأبدى مارتينيز-ألميدا تأييده لطرح مدريد كمدينة مضيفة للنهائي، قائلا لقناة “تريس” التلفزيونية المحلية “أعرف أن هناك خطوات في هذا الاتجاه وأود باسم مجلس المدينة أن أظهر دعمي الكامل والمطلق من أجل إقامة المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا في مدينة مدريد”.

وأضاف رئيس بلدية المدينة التي لا تزال في المرحلة الثانية «من 4 مراحل» لفك العزل الذي فرض بسبب “كوفيد-19″، أن استضافة النهائي “ستُظهرُ في الظروف الحالية قدرة مدريد على التعافي في فترة قصيرة جدا من الوضع الدراماتيكي الذي شهدناه”.

وأوضح “لدينا ما يكفي من البنى التحتية والخدمات العامة اللازمة «..» وستكون رسالة إلى العالم أن مدريد، على الرغم من المأساة التي شهدناها، لا تستسلم، وأنها عادت”.

واستضافت العاصمة الإسبانية نهائي دوري الأبطال لموسم 2018-2019، الذي انتهى بفوز ليفربول الإنجليزي على مواطنه توتنهام «2-صفر» على ملعب واندا متروبوليتانو الخاص بفريق أتلتيكو مدريد في الأول من يونيو 2019.

وتعد إسبانيا من أكثر الدول تضررا بفيروس “كوفيد-19” حول العالم، بعدما أودى بحياة ما يفوق 27 ألف شخص من بين ما يزيد عن 241 ألف حالة معلنة، وفقا لآخر الأرقام الرسمية.

وفي المقابل، ذكرت شبكة ” بي بي سي” البريطانية أن لشبونة عاصمة البرتغال باتت مرشحة بقوة لاستضافة الأدوار الإقصائية بدءا من الدور ربع النهائي بمشاركة ثمانية أندية في أغسطس المقبل على أن تحظى بموافقة الاتحاد القاري للعبة في اجتماعاته المقررة الاسبوع المقبل.

ولم يعد للبرتغال أي ممثل في دوري الأبطال.

ومن المتوقع أن يقرر “يويفا” في اجتماع للجنته التنفيذية يومي 17 و18 يونيو، الصيغة لاستكمال دوري الأبطال ومكان إقامة مبارياته.

وبحسب التقارير، قد يستعيض “يويفا” عن الصيغة المعتمدة حاليا «ذهاب وإياب في الأدوار الاقصائية» بمباراة واحدة على أرض محايدة اعتبارا من الدور ربع النهائي، وربما جمع الفرق الثمانية المتنافسة في مدينة واحدة.

وتوقف دوري الأبطال منتصف مارس الماضي عند إياب الدور ثمن النهائي، بعدما ضمنت أربعة فرق التأهل إلى ربع النهائي هي: أتلتيكو مدريد الإسباني، أتالانتا الإيطالي، لايبزيغ الألماني وباريس سان جرمان الفرنسي.

وتستعد البطولات الوطنية في إسبانيا وإنجلترا وإيطاليا لاستكمال الموسم المحلي تباعا هذا الشهر بعد توقف منذ مارس، بسبب الجائحة العالمية، أسوة بالألمانية التي استأنفت نشاطها في 16 مايو.

وكان من المقرر أن تقام المباراة النهائية على ملعب أتاتورك الأولمبي في إسطنبول في 30 مايو، قبل أن يعلن الاتحاد القاري للعبة «يويفا» في مارس تعليق المسابقة، التي كانت قد بلغت الدور ثمن النهائي، حتى إشعار آخر.

وفي حين لم يعلن “يويفا” رسميا بعد أي تعديل في مكان المباراة النهائية، تشير تقارير صحفية إلى أن الاتحاد الأوروبي يدرس استكمال المسابقة بصيغة معدلة في أغسطس، قد تتبنى إقامة ما تبقى من مراحل بصيغة بطولة نهائية.

وتم تداول أسماء مدن عدة لاستضافة البطولة، مثل لشبونة وموسكو وفرانكفورت.

وأبدى مارتينيز-ألميدا تأييده لطرح مدريد كمدينة مضيفة للنهائي، قائلا لقناة “تريس” التلفزيونية المحلية “أعرف أن هناك خطوات في هذا الاتجاه وأود باسم مجلس المدينة أن أظهر دعمي الكامل والمطلق من أجل إقامة المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا في مدينة مدريد”.

وأضاف رئيس بلدية المدينة التي لا تزال في المرحلة الثانية «من 4 مراحل» لفك العزل الذي فرض بسبب “كوفيد-19″، أن استضافة النهائي “ستُظهرُ في الظروف الحالية قدرة مدريد على التعافي في فترة قصيرة جدا من الوضع الدراماتيكي الذي شهدناه”.

وأوضح “لدينا ما يكفي من البنى التحتية والخدمات العامة اللازمة «..» وستكون رسالة إلى العالم أن مدريد، على الرغم من المأساة التي شهدناها، لا تستسلم، وأنها عادت”.

واستضافت العاصمة الإسبانية نهائي دوري الأبطال لموسم 2018-2019، الذي انتهى بفوز ليفربول الإنجليزي على مواطنه توتنهام «2-صفر» على ملعب واندا متروبوليتانو الخاص بفريق أتلتيكو مدريد في الأول من يونيو 2019.

وتعد إسبانيا من أكثر الدول تضررا بفيروس “كوفيد-19” حول العالم، بعدما أودى بحياة ما يفوق 27 ألف شخص من بين ما يزيد عن 241 ألف حالة معلنة، وفقا لآخر الأرقام الرسمية.

وفي المقابل، ذكرت شبكة ” بي بي سي” البريطانية أن لشبونة عاصمة البرتغال باتت مرشحة بقوة لاستضافة الأدوار الإقصائية بدءا من الدور ربع النهائي بمشاركة ثمانية أندية في أغسطس المقبل على أن تحظى بموافقة الاتحاد القاري للعبة في اجتماعاته المقررة الاسبوع المقبل.

ولم يعد للبرتغال أي ممثل في دوري الأبطال.

ومن المتوقع أن يقرر “يويفا” في اجتماع للجنته التنفيذية يومي 17 و18 يونيو، الصيغة لاستكمال دوري الأبطال ومكان إقامة مبارياته.

وبحسب التقارير، قد يستعيض “يويفا” عن الصيغة المعتمدة حاليا «ذهاب وإياب في الأدوار الاقصائية» بمباراة واحدة على أرض محايدة اعتبارا من الدور ربع النهائي، وربما جمع الفرق الثمانية المتنافسة في مدينة واحدة.

وتوقف دوري الأبطال منتصف مارس الماضي عند إياب الدور ثمن النهائي، بعدما ضمنت أربعة فرق التأهل إلى ربع النهائي هي: أتلتيكو مدريد الإسباني، أتالانتا الإيطالي، لايبزيغ الألماني وباريس سان جرمان الفرنسي.

وتستعد البطولات الوطنية في إسبانيا وإنجلترا وإيطاليا لاستكمال الموسم المحلي تباعا هذا الشهر بعد توقف منذ مارس، بسبب الجائحة العالمية، أسوة بالألمانية التي استأنفت نشاطها في 16 مايو.