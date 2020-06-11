معاقبة نجم توتنهام بعد سخريته من آسيوي

تعرض نجم فريق توتنهام ديلي آلي لعقوبة من طرف الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بسبب نشره فيديو ساخر وصف بالعنصري.

ووفقا للعقوبة المفروضة فسوف يغيب ديلي آلي مواجهة مانشستر يونايتد على ملعب سبيرز الجديد في لندن في السابع عشر من يونيو الجاري.

وأعلن نادي توتنهام أن الاتحاد الإنجليزي لكرة القددم، قرر تغريم اللاعب 50 ألف جنية إسترليني، بالإضافة إلى إيقافه عن مباراة فريقه المقبلة.

وفي وقت لاحق ديلي آلي على عقوبته قائلا:”أود أن أعتذر مرة أخرى عن أي مخالفة قمت بها، لقد كانت نكتة سيئة بشأن فيروس أثر علينا الآن أكثر مما كنا نتخيله”.

وأضاف: “أنا ممتن لأن اتحاد كرة القدم أكد أن أفعالي لم تكن عنصرية عن قصد، لأنني أحتقر العنصرية مهما كان نوعها”.

وأشار إلى أن الجميع بحاجة “إلى الانتباه إلى الكلمات والأفعال التي نستخدمها، وكيف يمكن للآخرين رؤيتها والتأثر بها”.

وكان نجم منتخب” الأسود الثلاثة” قد نشر في بدايات أزمة جائحة فيروس كورونا مقطعا مصورا فيه سخرية من رجل آسيوي يرتدي كمامة، قبل أن يحذفه ويقدم اعتذاره، لكن ذلك لم يشفع له أمام الاتحاد الإنجليزي الذي أصر على معاقبته.

ووفقا للعقوبة المفروضة فسوف يغيب ديلي آلي مواجهة مانشستر يونايتد على ملعب سبيرز الجديد في لندن في السابع عشر من يونيو الجاري.

وأعلن نادي توتنهام أن الاتحاد الإنجليزي لكرة القددم، قرر تغريم اللاعب 50 ألف جنية إسترليني، بالإضافة إلى إيقافه عن مباراة فريقه المقبلة.

وفي وقت لاحق ديلي آلي على عقوبته قائلا:”أود أن أعتذر مرة أخرى عن أي مخالفة قمت بها، لقد كانت نكتة سيئة بشأن فيروس أثر علينا الآن أكثر مما كنا نتخيله”.

وأضاف: “أنا ممتن لأن اتحاد كرة القدم أكد أن أفعالي لم تكن عنصرية عن قصد، لأنني أحتقر العنصرية مهما كان نوعها”.

وأشار إلى أن الجميع بحاجة “إلى الانتباه إلى الكلمات والأفعال التي نستخدمها، وكيف يمكن للآخرين رؤيتها والتأثر بها”.

وكان نجم منتخب” الأسود الثلاثة” قد نشر في بدايات أزمة جائحة فيروس كورونا مقطعا مصورا فيه سخرية من رجل آسيوي يرتدي كمامة، قبل أن يحذفه ويقدم اعتذاره، لكن ذلك لم يشفع له أمام الاتحاد الإنجليزي الذي أصر على معاقبته.