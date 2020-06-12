فان دايك يرفض عرض سان جرمان “الخيالي” وليفربول يكافئه

كشفت مصادر بريطانية العرض الضخم الذي قدمه بطل الدوري الفرنسي باريس سان جرمان، لمدافع ليفربول فيرجل فان دايك، قبل أن يرفضه الأخير من أجل البقاء مع “الريدز”.

وكشفت صحيفة “صن” البريطانية تفاصيل العرض الذي قدمته إدارة باريس سان جرمان لأفضل مدافع في العالم، فيرجل فان دايك، ضمن خطة الفريق لتعزيز خط دفاعه هذا الصيف.

وقالت الصحيفة إن سان جرمان عرض راتبا شهريا على المدافع الهولندي، يتجاوز الـ310 ألف يورو أسبوعيا، مما يعني حصوله على 15 مليون يورو سنويا.

وجاء عرض سان جرمان الضخم أكثر بكثير من راتب فان دايك الحالي في ليفربول، الذي يبلغ 111 ألف يورو أسبوعيا، أي ما يعادل 5.3 مليون يورو سنويا.

وعلى الرغم من العرض المغري للنادي الفرنسي، إلا أن فان دايك فضل البقاء مع بطل أوروبا، ورفض عرض سان جرمان، والدخول بمفاوضات تجديد العقد مع ليفربول.

ووفقا للمصادر البريطانية، فأن فان دايك سيوقع عقدا جديدا مع “الريدز” حتى 2025، براتب ضخم أيضا، يبلغ 270 ألف يورو أسبوعيا، أي ما يعادل 13 مليون يورو سنويا.

ويسعى سان جرمان للتعاقد مدافع جديد هذا الصيف، بعد قراره بالاستغناء عن مدافع الفريق المخضرم تياغو سيلفا.

وبالرغم من الرقم الضخم، لم يتردد فان دايك في رفض عرض النادي الباريسي، وفقا للـ”صن”،رغبة منه باستكمال التألق مع “الريدز” تحت قيادة الألماني يورغن كلوب.

وبتوقيعه العقد الجديد، سيصبح فان دايك الأعلى أجرا في تاريخ ليفربول، متفوقا على المصري محمد صلاح، الذي يتلقى راتبا أسوعيا يبلغ 223 ألف يورو.

وكشفت صحيفة “صن” البريطانية تفاصيل العرض الذي قدمته إدارة باريس سان جرمان لأفضل مدافع في العالم، فيرجل فان دايك، ضمن خطة الفريق لتعزيز خط دفاعه هذا الصيف.

وقالت الصحيفة إن سان جرمان عرض راتبا شهريا على المدافع الهولندي، يتجاوز الـ310 ألف يورو أسبوعيا، مما يعني حصوله على 15 مليون يورو سنويا.

وجاء عرض سان جرمان الضخم أكثر بكثير من راتب فان دايك الحالي في ليفربول، الذي يبلغ 111 ألف يورو أسبوعيا، أي ما يعادل 5.3 مليون يورو سنويا.

وعلى الرغم من العرض المغري للنادي الفرنسي، إلا أن فان دايك فضل البقاء مع بطل أوروبا، ورفض عرض سان جرمان، والدخول بمفاوضات تجديد العقد مع ليفربول.

ووفقا للمصادر البريطانية، فأن فان دايك سيوقع عقدا جديدا مع “الريدز” حتى 2025، براتب ضخم أيضا، يبلغ 270 ألف يورو أسبوعيا، أي ما يعادل 13 مليون يورو سنويا.

ويسعى سان جرمان للتعاقد مدافع جديد هذا الصيف، بعد قراره بالاستغناء عن مدافع الفريق المخضرم تياغو سيلفا.

وبالرغم من الرقم الضخم، لم يتردد فان دايك في رفض عرض النادي الباريسي، وفقا للـ”صن”،رغبة منه باستكمال التألق مع “الريدز” تحت قيادة الألماني يورغن كلوب.

وبتوقيعه العقد الجديد، سيصبح فان دايك الأعلى أجرا في تاريخ ليفربول، متفوقا على المصري محمد صلاح، الذي يتلقى راتبا أسوعيا يبلغ 223 ألف يورو.