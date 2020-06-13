“البريميرليغ” ينضم لاحتجاجات مقتل جورج فلويد على طريقته

وافقت رابطة الدوري الانجليزي الممتاز، الجمعة، على وضع عبارة “حياة السود مهمة” على قمصان اللاعبين، بدلا من أسمائهم، في إطار حملة مكافحة العنصرية عند استئناف مباريات البطولة، في وقت لاحق من الأسبوع الحالي.

وأعلنت جميع الأندية العشرين المشاركة في الدوري الإنجليزي تضامنها مع المحتجين الذين خرجوا في مظاهرات عقب وفاة المواطن الأميركي من أصل إفريقي جورج فلويد، خلال اعتقال الشرطة له، في مدينة منيابوليس بولاية مينيسوتا، في الشهر الماضي.

وتوفي فلويد مختنقا بعد أن ضغط ضابط في الشرطة على رقبته لتسع دقائق تقريبا، خلال اعتقاله في 25 مايو الماضي، لتنطلق عقب ذلك مظاهرات واحتجاجات واسعة النطاق في العديد من دول العالم.

وذكر موقع سكاي نيوز البريطاني، السبت، أنه من المقرر استبدال أسماء لاعبي الدوري الإنجليزي المكتوبة على ظهر قمصانهم بعبارة “حياة السود مهمة”، خلال أول 12 مباراة، بعد استئناف البطولة.

كما سيدعم الدوري الإنجليزي أي لاعب يختار أن “يجثو على ركبة واحدة” قبل أو أثناء المباراة.

وقالت الأندية العشرين المشاركة في الدوري الإنجليزي، في بيان: “نحن، اللاعبون، نقف متحدين على هدف وحيد، وهو القضاء على العنصرية”.

وأعلن اللاعبون في البيان التزامهم تجاه “مجتمع دولي من الإدماج، والاحترام، والفرص المتساوية للجميع، بغض النظر عن اللون أو العقيدة”.

ومن المقرر أن تحمل قمصان اللاعبين شارة بعبارة “حياة السود مهمة”، وشارة أخرى لشكر هيئة الرعاية الصحية في بريطانيا على جهود العاملين بها أثناء أزمة فيروس كورونا، حتى نهاية الموسم.

وتستأنف مباريات الدوري الإنجليزي بدون جمهور يوم 17 يونيو، بعد ثلاثة أشهر من التوقف بسبب وباء فيروس كورونا.

وفي نفس السياق، دعا بيرند لينو حارس مرمى أرسنال زملاءه في النادي اللندني للمشاركة بكل قوة، والقيام بدور فاعل، في مكافحة العنصرية، والدعوة للمساواة بين الأجناس عقب وفاة فلويد.

وعبرت العديد من أندية الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم عن دعمها للمظاهرات والاحتجاجات المنددة بالعنصرية، والمطالبة بالتصدي لقسوة وتجاوزات أفراد الشرطة.

وأعلنت جميع الأندية العشرين المشاركة في الدوري الإنجليزي تضامنها مع المحتجين الذين خرجوا في مظاهرات عقب وفاة المواطن الأميركي من أصل إفريقي جورج فلويد، خلال اعتقال الشرطة له، في مدينة منيابوليس بولاية مينيسوتا، في الشهر الماضي.

وتوفي فلويد مختنقا بعد أن ضغط ضابط في الشرطة على رقبته لتسع دقائق تقريبا، خلال اعتقاله في 25 مايو الماضي، لتنطلق عقب ذلك مظاهرات واحتجاجات واسعة النطاق في العديد من دول العالم.

وذكر موقع سكاي نيوز البريطاني، السبت، أنه من المقرر استبدال أسماء لاعبي الدوري الإنجليزي المكتوبة على ظهر قمصانهم بعبارة “حياة السود مهمة”، خلال أول 12 مباراة، بعد استئناف البطولة.

كما سيدعم الدوري الإنجليزي أي لاعب يختار أن “يجثو على ركبة واحدة” قبل أو أثناء المباراة.

وقالت الأندية العشرين المشاركة في الدوري الإنجليزي، في بيان: “نحن، اللاعبون، نقف متحدين على هدف وحيد، وهو القضاء على العنصرية”.

وأعلن اللاعبون في البيان التزامهم تجاه “مجتمع دولي من الإدماج، والاحترام، والفرص المتساوية للجميع، بغض النظر عن اللون أو العقيدة”.

ومن المقرر أن تحمل قمصان اللاعبين شارة بعبارة “حياة السود مهمة”، وشارة أخرى لشكر هيئة الرعاية الصحية في بريطانيا على جهود العاملين بها أثناء أزمة فيروس كورونا، حتى نهاية الموسم.

وتستأنف مباريات الدوري الإنجليزي بدون جمهور يوم 17 يونيو، بعد ثلاثة أشهر من التوقف بسبب وباء فيروس كورونا.

وفي نفس السياق، دعا بيرند لينو حارس مرمى أرسنال زملاءه في النادي اللندني للمشاركة بكل قوة، والقيام بدور فاعل، في مكافحة العنصرية، والدعوة للمساواة بين الأجناس عقب وفاة فلويد.

وعبرت العديد من أندية الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم عن دعمها للمظاهرات والاحتجاجات المنددة بالعنصرية، والمطالبة بالتصدي لقسوة وتجاوزات أفراد الشرطة.