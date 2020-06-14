نيمار يعود إلى باريس بطائرة خاصة

عاد النجم البرازيلي نيمار إلى العاصمة الفرنسية باريس بعد غياب نحو 3 أشهر في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد، تمهيدا لاستئناف فريقه باريس سان جرمان التدريبات.

وأشارت تقارير لصحيفتي “ليكيب” و”لو باريزيان” الفرنسيتين، إلى أن أغلى لاعب في العالم عاد من مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية على متن طائرة خاصة حطت في باريس بعد ظهر السبت.

وكان نيمار قد عاد إلى بلاده في منتصف مارس مع تعليق منافسات كرة القدم في فرنسا، بسبب فيروس كورونا المستجد، قبل أن تعلن رابطة الدوري في أواخر الشهر التالي، إنهاء الموسم بشكل مبكر وتتويج باريس سان جرمان المتصدر باللقب.

ومن المقرر أن يستأنف سان جرمان بإشراف مدربه الألماني توماس توخل، تمارينه اعتبارا من 22 يونيو، تمهيدا لأسابيع مكثفة متوقعة في أغسطس.

ويرجح أن يستكمل خلال هذا الشهر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» مسابقة دوري الأبطال، التي بلغ الفريق الفرنسي دورها ربع النهائي، كما سيكون على سان جرمان التحضير لانطلاق موسم 2020-2021 من الدوري الفرنسي، الذي حدد موعد مبدئي له هو 23 أغسطس.

وبلغ سان جرمان أيضا المباراتين النهائيتين لمسابقتي الأندية المحليتين لموسم 2019-2020، أي كأس الرابطة «ضد ليون» وكأس فرنسا «ضد سانت إتيان».

وتم تأجيل المباراتين بسبب فيروس كورونا، ويحتمل أن تقاما أيضا خلال أغسطس المقبل.

وأشارت تقارير لصحيفتي “ليكيب” و”لو باريزيان” الفرنسيتين، إلى أن أغلى لاعب في العالم عاد من مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية على متن طائرة خاصة حطت في باريس بعد ظهر السبت.

وكان نيمار قد عاد إلى بلاده في منتصف مارس مع تعليق منافسات كرة القدم في فرنسا، بسبب فيروس كورونا المستجد، قبل أن تعلن رابطة الدوري في أواخر الشهر التالي، إنهاء الموسم بشكل مبكر وتتويج باريس سان جرمان المتصدر باللقب.

ومن المقرر أن يستأنف سان جرمان بإشراف مدربه الألماني توماس توخل، تمارينه اعتبارا من 22 يونيو، تمهيدا لأسابيع مكثفة متوقعة في أغسطس.

ويرجح أن يستكمل خلال هذا الشهر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» مسابقة دوري الأبطال، التي بلغ الفريق الفرنسي دورها ربع النهائي، كما سيكون على سان جرمان التحضير لانطلاق موسم 2020-2021 من الدوري الفرنسي، الذي حدد موعد مبدئي له هو 23 أغسطس.

وبلغ سان جرمان أيضا المباراتين النهائيتين لمسابقتي الأندية المحليتين لموسم 2019-2020، أي كأس الرابطة «ضد ليون» وكأس فرنسا «ضد سانت إتيان».

وتم تأجيل المباراتين بسبب فيروس كورونا، ويحتمل أن تقاما أيضا خلال أغسطس المقبل.