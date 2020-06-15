من الملعب إلى المستشفى.. ماينز الألماني يكشف حالة مهاجمه

أعلن نادي ماينز الذي ينافس في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم، أن مهاجمه تايو أونيي تعرض لإصابة بارتجاج في المخ، خلال الهزيمة صفر-1 أمام أوغسبورغ، ونقل إلى المستشفى.

واصطدم المهاجم البالغ من العمر 22 عاما المعار من ليفربول، بمدافع أوغسبورغ فيلكس أودوكاي، وغادر الملعب محمولا على محفة.

وقال ماينز في حسابه على “تويتر”: “مهاجمنا تايو أونيي أصيب بارتجاج. وسيقضي الليلة في المستشفى كإجراء احترازي”.

ولم يلعب أونيي، الذي أحرز هدفا واحدا في 12 مباراة مع ماينز هذا الموسم، مطلقا مع ليفربول، وسبق له الانتقال على سبيل الإعارة إلى فرانكفورت ونيميخن وإكسلسيور موسكرون وجنت.

ويحتل ماينز المركز 15 في الدوري الألماني بفارق 3 نقاط عن منطقة الهبوط، وذلك قبل 3 مراحل على نهاية الموسم.

واصطدم المهاجم البالغ من العمر 22 عاما المعار من ليفربول، بمدافع أوغسبورغ فيلكس أودوكاي، وغادر الملعب محمولا على محفة.

وقال ماينز في حسابه على “تويتر”: “مهاجمنا تايو أونيي أصيب بارتجاج. وسيقضي الليلة في المستشفى كإجراء احترازي”.

ولم يلعب أونيي، الذي أحرز هدفا واحدا في 12 مباراة مع ماينز هذا الموسم، مطلقا مع ليفربول، وسبق له الانتقال على سبيل الإعارة إلى فرانكفورت ونيميخن وإكسلسيور موسكرون وجنت.

ويحتل ماينز المركز 15 في الدوري الألماني بفارق 3 نقاط عن منطقة الهبوط، وذلك قبل 3 مراحل على نهاية الموسم.