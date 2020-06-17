برباتوف: سولسكاير يحتاج المربع الذهبي لتعزيز موقعه

قال مهاجم مانشستر يونايتد السابق، ديميتار برباتوف، إن أولي غونار سولسكاير مدرب الفريق لا يجب أن ينظر البعض إليه “كشخصية انتقالية” في أولد ترافورد، لكنه يحتاج إلى إنهاء الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بين فرق المربع الذهبي لتعزيز موقعه في النادي.

وكان مانشستر يونايتد يحتل المركز الخامس عند توقف الدوري الممتاز بسبب جائحة كوفيد-19 في مارس، ولم يكن قد خسر في آخر 5 مباريات ويبتعد بـ3 نقاط فقط عن تشلسي رابع الترتيب.

ويثق برباتوف، الذي توج بلقب الدوري الإنجليزي مرتين مع يونايتد، أن سولسكاير يحظى بدعم إدارة النادي لبناء تشكيلة جديدة، لكنه يحتاج إلى تحقيق نتائج جيدة لإيقاف التكهنات بخصوص مستقبله.

وقال برباتوف: “سيكون من الرائع بالنسبة ليونايتد إنهاء الموسم في المربع الذهبي”.

وأضاف “هذا سيمنح ثقة للمدرب. كلنا نعرف أنه يتعرض لانتقادات ويصبح تحت الضغط وهناك الكثير من التكهنات بشأن منصبه لكن «المربع الذهبي» سيعزز موقفه في المنصب”.

وتابع “لا يجب النظر إليه كشخصية انتقالية مرة أخرى. هذا يفتقر للاحترام وهذا يظهر له جانب عدم الاحترام للعمل الذي يؤديه”.

وفي ظل إمكانية تنفيذ مانشستر سيتي لعقوبة الاستبعاد من اللعب في أوروبا لمدة عامين بسبب مخالفة لوائح اللعب النظيف المالي فإن صاحب المركز الخامس من المرجح أن يضمن التأهل لدوري الأبطال.

وسيبدأ يونايتد مسيرته بعد استئناف الدوري أمام توتنهام هوتسبير يوم الجمعة المقبل.

وكان مانشستر يونايتد يحتل المركز الخامس عند توقف الدوري الممتاز بسبب جائحة كوفيد-19 في مارس، ولم يكن قد خسر في آخر 5 مباريات ويبتعد بـ3 نقاط فقط عن تشلسي رابع الترتيب.

ويثق برباتوف، الذي توج بلقب الدوري الإنجليزي مرتين مع يونايتد، أن سولسكاير يحظى بدعم إدارة النادي لبناء تشكيلة جديدة، لكنه يحتاج إلى تحقيق نتائج جيدة لإيقاف التكهنات بخصوص مستقبله.

وقال برباتوف: “سيكون من الرائع بالنسبة ليونايتد إنهاء الموسم في المربع الذهبي”.

وأضاف “هذا سيمنح ثقة للمدرب. كلنا نعرف أنه يتعرض لانتقادات ويصبح تحت الضغط وهناك الكثير من التكهنات بشأن منصبه لكن «المربع الذهبي» سيعزز موقفه في المنصب”.

وتابع “لا يجب النظر إليه كشخصية انتقالية مرة أخرى. هذا يفتقر للاحترام وهذا يظهر له جانب عدم الاحترام للعمل الذي يؤديه”.

وفي ظل إمكانية تنفيذ مانشستر سيتي لعقوبة الاستبعاد من اللعب في أوروبا لمدة عامين بسبب مخالفة لوائح اللعب النظيف المالي فإن صاحب المركز الخامس من المرجح أن يضمن التأهل لدوري الأبطال.

وسيبدأ يونايتد مسيرته بعد استئناف الدوري أمام توتنهام هوتسبير يوم الجمعة المقبل.