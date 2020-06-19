زيدان يتغزل ببنزيمة بعد الهدف الرائع: أخرس الأفواه

بعد تسجيله ثنائية منها هدف رائع ضد فالنسيا في ختام المرحلة 29 من الدوري الإسباني، الخميس، أكد الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد أن مواطنه كريم بنزيمة “أسكت المنتقدين”.

وروض بنزيمة الكرة بشكل مميز بقدمه اليمنى أمام المدافع الشاب هوغو غيامون وراء نقطة الجزاء، ثم أطلقها طائرة صاروخية بيسراه في المقص الأيمن لمرمى الحارس الهولندي يسبر سيليسن، مسجلا الهدف الثالث والأخير لفريقه في الدقائق الأخيرة «3-صفر»، وذلك بعد أن سجل هدفا آخر.

وقال زيدان: “أداؤه كان رائعا، على غرار كامل الفريق، لكن هدفه كان بالغ الروعة”.

وتابع: “نعرف أنه يرتاح بقدمه اليسرى، لكن أن يرفع الكرة ويعلقها بهذا الشكل بقدمه اليسرى من دون أن تلمس الأرض، فهذه بصراحة لمسة مهارة معقدة للغاية”.

وافتتح بنزيمة التسجيل في الشوط الثاني، ثم عزز الفارق البديل العائد من إصابة ماركو أسينسيو بعد لحظات من دخوله، ومن أول لمسة للكرة إثر تمريرة من الفرنسي فرلاند ميندي.

وأضاف زيدان عن اللاعب الذي رفع رصيده إلى 21 هدفا في 38 مباراة: “من الجميل أن تشاهده، وأنا سعيد لأجله”.

وأردف قائلا: “غالبا ما نرى كريم كأنه الرقم 9 في مدريد، وعليه تسجيل الأهداف. لكنه لا يقوم بذلك فقط. لذا عندما يسجل أنا سعيد لأنه يخرس أفواه بعض الناس قليلا”.

ويعد بنزيمة شخصية جدلية في فرنسا، بعد مزاعم حول تورطه في قضية ابتزاز اللاعب الدولي السابق ماتيو فالبوينا بشريط غير أخلاقي، أدت إلى استبعاده عن تشكيلة المنتخب الفرنسي منذ عام 2015.

لكن اللاعب البالغ 32 عاما كان حاسما مع ريال مدريد هذا الموسم، ورفع رصيده بهدفه الأخير إلى 243 مع الفريق الملكي ليصبح الخامس في لائحة الهدافين التاريخيين للنادي.

وقال بنزيمة: “نعرف أن هذه المباريات بمثابة النهائي، لذا كان مهما جدا لنا وبالنسبة لي شخصيا أيضا. كان هدفا جميلا، يمكنني القول إنه جميل. أقوم بهذا الأمر أحيانا في التمارين، واليوم قمت ذلك في المباراة”.

وأبقى ريال مدريد على فارق النقطتين مع المتصدر وحامل اللقب في آخر موسمين برشلونة، وذلك بعد مرحلتين على استئناف الليغا التي توقفت منافستها لنحو 3 أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا.

ويحل برشلونة الجمعة ضيفا على أرض إشبيلية الثالث، وريال مدريد على ريال سوسييداد السادس، الأحد.

وروض بنزيمة الكرة بشكل مميز بقدمه اليمنى أمام المدافع الشاب هوغو غيامون وراء نقطة الجزاء، ثم أطلقها طائرة صاروخية بيسراه في المقص الأيمن لمرمى الحارس الهولندي يسبر سيليسن، مسجلا الهدف الثالث والأخير لفريقه في الدقائق الأخيرة «3-صفر»، وذلك بعد أن سجل هدفا آخر.

وقال زيدان: “أداؤه كان رائعا، على غرار كامل الفريق، لكن هدفه كان بالغ الروعة”.

وتابع: “نعرف أنه يرتاح بقدمه اليسرى، لكن أن يرفع الكرة ويعلقها بهذا الشكل بقدمه اليسرى من دون أن تلمس الأرض، فهذه بصراحة لمسة مهارة معقدة للغاية”.

وافتتح بنزيمة التسجيل في الشوط الثاني، ثم عزز الفارق البديل العائد من إصابة ماركو أسينسيو بعد لحظات من دخوله، ومن أول لمسة للكرة إثر تمريرة من الفرنسي فرلاند ميندي.

وأضاف زيدان عن اللاعب الذي رفع رصيده إلى 21 هدفا في 38 مباراة: “من الجميل أن تشاهده، وأنا سعيد لأجله”.

وأردف قائلا: “غالبا ما نرى كريم كأنه الرقم 9 في مدريد، وعليه تسجيل الأهداف. لكنه لا يقوم بذلك فقط. لذا عندما يسجل أنا سعيد لأنه يخرس أفواه بعض الناس قليلا”.

ويعد بنزيمة شخصية جدلية في فرنسا، بعد مزاعم حول تورطه في قضية ابتزاز اللاعب الدولي السابق ماتيو فالبوينا بشريط غير أخلاقي، أدت إلى استبعاده عن تشكيلة المنتخب الفرنسي منذ عام 2015.

لكن اللاعب البالغ 32 عاما كان حاسما مع ريال مدريد هذا الموسم، ورفع رصيده بهدفه الأخير إلى 243 مع الفريق الملكي ليصبح الخامس في لائحة الهدافين التاريخيين للنادي.

وقال بنزيمة: “نعرف أن هذه المباريات بمثابة النهائي، لذا كان مهما جدا لنا وبالنسبة لي شخصيا أيضا. كان هدفا جميلا، يمكنني القول إنه جميل. أقوم بهذا الأمر أحيانا في التمارين، واليوم قمت ذلك في المباراة”.

وأبقى ريال مدريد على فارق النقطتين مع المتصدر وحامل اللقب في آخر موسمين برشلونة، وذلك بعد مرحلتين على استئناف الليغا التي توقفت منافستها لنحو 3 أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا.

ويحل برشلونة الجمعة ضيفا على أرض إشبيلية الثالث، وريال مدريد على ريال سوسييداد السادس، الأحد.