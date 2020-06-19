ميسي يحسم قراره بشأن تمديد عقده مع برشلونة

قالت صحيفة “آس” الإسبانية إن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي يستعد لتجديد عقده مع فريقه برشلونة إلى غاية عام 2023.

وذكر المصدر أن عقد ميسي يتضمن فقرة تسمح له بالمغادرة في نهاية الموسم الحالي بالمجان، لكن يبدو أن القائد الأرجنتيني وافق على صفقة لتمديد إقامته في “كامب نو” حتى عام 2023.

وحسب ما أفادت صحيفة “موندو ديبورتيفو”، فإن العقد الجديد سيعتمد على الصيغة نفسها الموجودة في العقد الحالي، أي التمديد لعامين.

وينتهي التعاقد الحالي للنجم الأرجنتيني مع ناديه في صيف 2021.

وأمضى ميسي، البالغ من العمر 32 عاما، مساره الكروي الكامل في برشلونة، وقد ينتهي به المطاف في الاعتزال بالفريق الكتالوني.

ويقضي “ليو” موسما رائعا مع برشلونة، حيث سجل حتى الآن 26 هدفا في 33 مباراة في مختلف المسابقات.

ونجح ميسي خلال مسيرته في الفوز بـ34 بطولة، من بينها 10 ألقاب للدوري الإسباني و4 في دوري أبطال أوروبا، إضافة إلى تحقيق سداسية تاريخية مع مدربه السابق غوارديولا عام 2009.

وذكر المصدر أن عقد ميسي يتضمن فقرة تسمح له بالمغادرة في نهاية الموسم الحالي بالمجان، لكن يبدو أن القائد الأرجنتيني وافق على صفقة لتمديد إقامته في “كامب نو” حتى عام 2023.

وحسب ما أفادت صحيفة “موندو ديبورتيفو”، فإن العقد الجديد سيعتمد على الصيغة نفسها الموجودة في العقد الحالي، أي التمديد لعامين.

وينتهي التعاقد الحالي للنجم الأرجنتيني مع ناديه في صيف 2021.

وأمضى ميسي، البالغ من العمر 32 عاما، مساره الكروي الكامل في برشلونة، وقد ينتهي به المطاف في الاعتزال بالفريق الكتالوني.

ويقضي “ليو” موسما رائعا مع برشلونة، حيث سجل حتى الآن 26 هدفا في 33 مباراة في مختلف المسابقات.

ونجح ميسي خلال مسيرته في الفوز بـ34 بطولة، من بينها 10 ألقاب للدوري الإسباني و4 في دوري أبطال أوروبا، إضافة إلى تحقيق سداسية تاريخية مع مدربه السابق غوارديولا عام 2009.