قصة “تنس الطاولة” تكشف عقلية رونالدو المتعطشة للفوز والنجاح

تحدث النجم الفرنسي المعتزل باتريس إيفرا عن أحد أسباب التالق المستمر والطويل لزميله السابق في نادي مانشستر يونايتد، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

فخلال لقاء تلفزيوني أوضح إيفرا أن اللاعب قد يملك موهبة كبيرة إلا أن ذلك ليس كل شيء، لأن تلك الموهبة بحاجة إلى التطور والتألق عبر العمل الشاق والأرادة الصلبة كما يفعل “صاروخ ماديرا”، بحسب موقع سبورت بايبل.

وليوضح هذا الأمر، ذكر إيفرا قصة قصيرة توضح عقلية رونالدو المتعطشة دوما إلى الفوز والنجاح وتحقيق الانتصارات الفردية والجماعية.

وقال: “ذات مرة عندما كنا نلعب في مانسشتسر يونايتد، ذهبنا مع رونالدو إلى منزل زميلنا في الفريق آنذاك النجم الإنجليزي المعتزل ريو فرديناند، حيث خاض الاثنان مباراة قوية في كرة تنس الطاولة « بينغ بونغ»”.

وأضاف: “ووسط أجواء حماسية تتخللها صرخاتنا وهتافاتنا تمكن ريو فرديناند من إلحاق الهزيمة برونالدو الذي استشاط غضبا وغيظا”.

لكن “الدون البرتغالي” لم يستسلم للأمر الواقع “وطلب من ابن عمه أن يذهب إلى السوق لكي يشتري له طاولة «بينغ بونغ»، ليتدرب عليها، وبعد أسبوعين، استطاع رونالدو أن يرد الصاع لريو فرديناند ويهزمه أمام مرأى أعيننا”.

وبشأن من هو أفضل لاعب برأيه، نقل الموقع عن إيفرا قوله: “ميسي ورونالدو لاعبان رائعان، ولكن رونالدو قادر على اللعب تحت الضغط بشكل أفضل”.

فخلال لقاء تلفزيوني أوضح إيفرا أن اللاعب قد يملك موهبة كبيرة إلا أن ذلك ليس كل شيء، لأن تلك الموهبة بحاجة إلى التطور والتألق عبر العمل الشاق والأرادة الصلبة كما يفعل “صاروخ ماديرا”، بحسب موقع سبورت بايبل.

وليوضح هذا الأمر، ذكر إيفرا قصة قصيرة توضح عقلية رونالدو المتعطشة دوما إلى الفوز والنجاح وتحقيق الانتصارات الفردية والجماعية.

وقال: “ذات مرة عندما كنا نلعب في مانسشتسر يونايتد، ذهبنا مع رونالدو إلى منزل زميلنا في الفريق آنذاك النجم الإنجليزي المعتزل ريو فرديناند، حيث خاض الاثنان مباراة قوية في كرة تنس الطاولة « بينغ بونغ»”.

وأضاف: “ووسط أجواء حماسية تتخللها صرخاتنا وهتافاتنا تمكن ريو فرديناند من إلحاق الهزيمة برونالدو الذي استشاط غضبا وغيظا”.

لكن “الدون البرتغالي” لم يستسلم للأمر الواقع “وطلب من ابن عمه أن يذهب إلى السوق لكي يشتري له طاولة «بينغ بونغ»، ليتدرب عليها، وبعد أسبوعين، استطاع رونالدو أن يرد الصاع لريو فرديناند ويهزمه أمام مرأى أعيننا”.

وبشأن من هو أفضل لاعب برأيه، نقل الموقع عن إيفرا قوله: “ميسي ورونالدو لاعبان رائعان، ولكن رونالدو قادر على اللعب تحت الضغط بشكل أفضل”.