بيكيه يخشى ضياع الدوري.. ومدرب برشلونة يرد عليه

اعتبر قلب دفاع برشلونة جيرار بيكيه أن القبض على صدارة الدوري الاسباني لم يعد بيد فريقه الكتالوني، بعد تعادله سلبا على أرض أشبيلية، الجمعة، في المرحلة الثلاثين.

وبعد فوزين تواليا إثر العودة من توقف لثلاثة أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، خسر برشلونة أولى نقاطه، وبات غريمه ريال مدريد قادرا على التساوي معه واقتناص الصدارة بفارق المواجهات المباشرة، في حال فوزه على ريال سوسيداد سادس الترتيب.

وقال بيكيه الذي يأمل فريقه بإحراز اللقب للسنة الثالثة تواليا: “بالنظر إلى مبارتينا الأخيرتين، أعتقد أن الفوز بالدوري سيكون صعبا جدا. لا أرى أين سيهدر ريال مدريد النقاط! هذا التعادل سيضعنا في موقف حيث لن يكون إحراز اللقب بين أيدينا”.

لكن المدير الفني لبرشلونة كيكي سيتيين حلل تصريح بيكيه بشكل مختلف، ورد عليه قائلا: “هذا ناجم عن الإحباط. أنا متفائل. أعتقد أن الفوز بكل المباريات سيكون صعبا على الجميع”.

وتابع المدرب الذي حل بدلا من إرنستو فالفيردي: “يجب أن يكون لدينا نقد ذاتي لبعض الأمور، لكن علينا أن نسلط الضوء أيضا على الأمور الجيدة التي قمنا بها”.

وأضاف سيتيين: “لقد حذرت من ذلك. الأمور ليست درامية. هناك الكثير من النقاط. لاحظت أن فالنسيا خلق مشكلات كثيرة لريال مدريد. هذه الليغا متوازنة جدا. الآن على خصمنا المباشر أن يلعب ويفوز وهو أمر ليس بالسهل. لكني أبقى متفائلا وهذه طبيعتي”.

وبعد فوزين تواليا إثر العودة من توقف لثلاثة أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، خسر برشلونة أولى نقاطه، وبات غريمه ريال مدريد قادرا على التساوي معه واقتناص الصدارة بفارق المواجهات المباشرة، في حال فوزه على ريال سوسيداد سادس الترتيب.

وقال بيكيه الذي يأمل فريقه بإحراز اللقب للسنة الثالثة تواليا: “بالنظر إلى مبارتينا الأخيرتين، أعتقد أن الفوز بالدوري سيكون صعبا جدا. لا أرى أين سيهدر ريال مدريد النقاط! هذا التعادل سيضعنا في موقف حيث لن يكون إحراز اللقب بين أيدينا”.

لكن المدير الفني لبرشلونة كيكي سيتيين حلل تصريح بيكيه بشكل مختلف، ورد عليه قائلا: “هذا ناجم عن الإحباط. أنا متفائل. أعتقد أن الفوز بكل المباريات سيكون صعبا على الجميع”.

وتابع المدرب الذي حل بدلا من إرنستو فالفيردي: “يجب أن يكون لدينا نقد ذاتي لبعض الأمور، لكن علينا أن نسلط الضوء أيضا على الأمور الجيدة التي قمنا بها”.

وأضاف سيتيين: “لقد حذرت من ذلك. الأمور ليست درامية. هناك الكثير من النقاط. لاحظت أن فالنسيا خلق مشكلات كثيرة لريال مدريد. هذه الليغا متوازنة جدا. الآن على خصمنا المباشر أن يلعب ويفوز وهو أمر ليس بالسهل. لكني أبقى متفائلا وهذه طبيعتي”.