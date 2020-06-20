إبعاد لاعبين عن منتخب العراق بسبب “فيديو كورونا”

قرّرت الهيئة الموقتة المكلفة بالاشراف على طبيعة عمل الاتحاد العراقي لكرة القدم استبعاد اللاعبين الدوليين ضرغام اسماعيل وعلاء مهاوي من صفوف المنتخب العراقي، بعد ظهورهما في مقطع فيديو غنائي يخالف التعلميات الوقائية الصحية ويقلل من خطر تفشي فيروس كورونا المستجد.

وذكرت الهيئة المؤقتة في بيان صحفي الجمعة “اطلعت الهيئة المؤقتة على الفيديو المنتشر في وسائل التواصل الاجتماعي للاعبي المنتخب ضرغام إسماعيل وعلاء مهاوي والذي يخالف تعليمات خلية الازمة الصحية بما يتعلق بالحجر المنزلي وعدم الاختلاط، فضلا عن التقليل والاستهزاء من خطورة الوباء الخطير الذي يهدد العالم”.

وأضاف البيان “تقرر بعد التشاور مع المدير الفني للمنتخب «السلوفيني ستريتشكو» كاتانيتش أبعاد اللاعبين ضرغام إسماعيل وعلاء مهاوي من صفوف المنتخب وفرض عقوبة مالية قدرها مليوني دينار عراقي «ما يعادل ألف وسبعمائة دولار» على كل لاعب وسيتم استثمار المبلغ لدعم العوائل المتضررة من جائحة كورونا”.

وانتشر الجمعة على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو غنائي جماعي يشارك فيه اللاعبان ضرغام إسماعيل وعلاء مهاوي يؤديان فيه أغنية تستخف وتستهزىء من خطوة تفشي فيروس كورونا يصفون فيه المتخوفين من الوباء «الناس المجنونة».

وأهاب بيان الهيئة الموقتة بلاعبي المنتخب العراقي أن “يكونوا خير قدوة ومثال للمجتمع وأن يسهموا في التوعية والإرشاد من خطر هذا الفيروس اللعين”.

وأشار في الوقت عينه الى حادثة وفاة المدرب علي هادي متاثرا بفيروس كورونا وكذلك الحالة الصحية غير المستقرة لنجم المنتخب العراقي السابق أحمد راضي بسبب إصابته بالفيروس.

وذكرت الهيئة المؤقتة في بيان صحفي الجمعة “اطلعت الهيئة المؤقتة على الفيديو المنتشر في وسائل التواصل الاجتماعي للاعبي المنتخب ضرغام إسماعيل وعلاء مهاوي والذي يخالف تعليمات خلية الازمة الصحية بما يتعلق بالحجر المنزلي وعدم الاختلاط، فضلا عن التقليل والاستهزاء من خطورة الوباء الخطير الذي يهدد العالم”.

وأضاف البيان “تقرر بعد التشاور مع المدير الفني للمنتخب «السلوفيني ستريتشكو» كاتانيتش أبعاد اللاعبين ضرغام إسماعيل وعلاء مهاوي من صفوف المنتخب وفرض عقوبة مالية قدرها مليوني دينار عراقي «ما يعادل ألف وسبعمائة دولار» على كل لاعب وسيتم استثمار المبلغ لدعم العوائل المتضررة من جائحة كورونا”.

وانتشر الجمعة على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو غنائي جماعي يشارك فيه اللاعبان ضرغام إسماعيل وعلاء مهاوي يؤديان فيه أغنية تستخف وتستهزىء من خطوة تفشي فيروس كورونا يصفون فيه المتخوفين من الوباء «الناس المجنونة».

وأهاب بيان الهيئة الموقتة بلاعبي المنتخب العراقي أن “يكونوا خير قدوة ومثال للمجتمع وأن يسهموا في التوعية والإرشاد من خطر هذا الفيروس اللعين”.

وأشار في الوقت عينه الى حادثة وفاة المدرب علي هادي متاثرا بفيروس كورونا وكذلك الحالة الصحية غير المستقرة لنجم المنتخب العراقي السابق أحمد راضي بسبب إصابته بالفيروس.