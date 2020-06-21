انتكاسة لأرسنال.. وأمل بطولات أوروبا يتلاشى

خسر أرسنال في اللحظات الأخيرة 2-1 أمام مستضيفه المهدد بالهبوط برايتون آندهوف ألبيون في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، السبت، لتتعرض مساعي النادي اللندني للتأهل إلى البطولات الأوروبية الموسم المقبل لانتكاسة.

وسجل الفرنسي نيل موباي هدف الفوز في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل الضائع بعدما وضع نيكولا بيبي أرسنال في المقدمة بهدف جميل في الشوط الثاني قبل أن يدرك برايتون التعادل عن طريق لويسدنك.

وبهذه النتيجة يحتل أرسنال المركز التاسع برصيد 40 نقطة من 30 مباراة بفارق 6 نقاط خلف مانشستر يونايتد صاحب المركز الخامس.

وجاءت النتيجة بعد 3 أيام من خسارة فريق المدرب ميكل أرتيتا 3-صفر أمام مانشستر سيتي مع استئناف نشاط الدوري الإنجليزي بعد توقف استمر 3 أشهر بسبب أزمة فيروس كورونا.

ويحتل برايتون المركز 15 برصيد 32 نقطة متقدما بخمس نقاط على بورنموث أول فريق في منطقة الهبوط الذي تتبقى له مباراة إضافية.

وفي مباراة أخرى، أحرز المدافع كريج دوسون هدفا في الوقت المحتسب بدل الضائع ليمنح فريقه واتفورد التعادل 1-1 مع ضيفه ليستر سيتي ونقطة ثمينة في سعيه للنجاة من الهبوط من الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتقدم واتفورد إلى المركز 16 برصيد 28 نقطة بينما ظل ليستر في المركز الثالث متقدما بست نقاط على تشلسي الذي يليه في الترتيب.

وسجل الفرنسي نيل موباي هدف الفوز في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل الضائع بعدما وضع نيكولا بيبي أرسنال في المقدمة بهدف جميل في الشوط الثاني قبل أن يدرك برايتون التعادل عن طريق لويسدنك.

وبهذه النتيجة يحتل أرسنال المركز التاسع برصيد 40 نقطة من 30 مباراة بفارق 6 نقاط خلف مانشستر يونايتد صاحب المركز الخامس.

وجاءت النتيجة بعد 3 أيام من خسارة فريق المدرب ميكل أرتيتا 3-صفر أمام مانشستر سيتي مع استئناف نشاط الدوري الإنجليزي بعد توقف استمر 3 أشهر بسبب أزمة فيروس كورونا.

ويحتل برايتون المركز 15 برصيد 32 نقطة متقدما بخمس نقاط على بورنموث أول فريق في منطقة الهبوط الذي تتبقى له مباراة إضافية.

وفي مباراة أخرى، أحرز المدافع كريج دوسون هدفا في الوقت المحتسب بدل الضائع ليمنح فريقه واتفورد التعادل 1-1 مع ضيفه ليستر سيتي ونقطة ثمينة في سعيه للنجاة من الهبوط من الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتقدم واتفورد إلى المركز 16 برصيد 28 نقطة بينما ظل ليستر في المركز الثالث متقدما بست نقاط على تشلسي الذي يليه في الترتيب.