كلوب يهاجم رئيس وزراء بريطانيا.. “أشعر أني كائن فضائي”

هاجم مدرب ليفربول الإنجليزي، يورغن كلوب، الحكومة البريطانية ورئيس الوزراء بوريس جونسون، بسبب “البطئ” في اتخاذ القرارات الحاسمة بشأن فيروس كورونا المستجد.

وأبدى كلوب استغرابه التام من عدم فرض قوانين أكثر صرامة بشكل مبكر، لمنع تفشي الفيروس وحماية السكان.

وقارن كلوب الإصابات في بريطانيا بعدد الإصابات في بلده ألمانيا، والتي شهدت أرقاما أقل بكثير، وكانت أكثر سيطرة على الفيروس.

وقال كلوب: “أنا لم أصوت لهذه الحكومة. هذه الحكومة هي من اختيار أشخاص آخرين.. لم أكن قلقا أبدا من أن تكلفنا هذه الحكومة لقب الدوري، لأن قلقي الرئيسي كان حول أعداد الوفيات المرتفع”.

وأضاف “لا أعلم لماذا بدأنا بارتداء الأقنعة الواقية في الأماكن المغلقة في 15 يونيو، بعد 5 أو 6 أسابيع من دول العالم”.

وتابع: “أشعر بالاستغراب عندما أرى الأرقام في إنجلترا وأقارنها بألمانيا. عندما تريد ارتياد محل ما في ألمانيا، فعليك ارتداء القناع الواقي أو لن يسمح لك بالدخول”.

وأضاف المدرب الألماني “عندما أذهب لمحطة الوقود، أنا الشخص الوحيد الذي يرتدي الكمامة والقفازات. أشعر بأنني كائن فضائي”.

وأبدى كلوب استغرابه التام من عدم فرض قوانين أكثر صرامة بشكل مبكر، لمنع تفشي الفيروس وحماية السكان.

وقارن كلوب الإصابات في بريطانيا بعدد الإصابات في بلده ألمانيا، والتي شهدت أرقاما أقل بكثير، وكانت أكثر سيطرة على الفيروس.

وقال كلوب: “أنا لم أصوت لهذه الحكومة. هذه الحكومة هي من اختيار أشخاص آخرين.. لم أكن قلقا أبدا من أن تكلفنا هذه الحكومة لقب الدوري، لأن قلقي الرئيسي كان حول أعداد الوفيات المرتفع”.

وأضاف “لا أعلم لماذا بدأنا بارتداء الأقنعة الواقية في الأماكن المغلقة في 15 يونيو، بعد 5 أو 6 أسابيع من دول العالم”.

وتابع: “أشعر بالاستغراب عندما أرى الأرقام في إنجلترا وأقارنها بألمانيا. عندما تريد ارتياد محل ما في ألمانيا، فعليك ارتداء القناع الواقي أو لن يسمح لك بالدخول”.

وأضاف المدرب الألماني “عندما أذهب لمحطة الوقود، أنا الشخص الوحيد الذي يرتدي الكمامة والقفازات. أشعر بأنني كائن فضائي”.