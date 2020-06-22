ساري متفائل بعلاج “العقم التهديفي” لرونالدو

تحدثت صحيفة “آس” الإسبانية عن انعقاد اجتماع وصفت بـ”المطوّل” جمع كريستيانو رونالدو ومدرب يوفنتوس ماوريسيو ساري، وذلك لبحث “العقم التهديفي” للنجم البرتغالي منذ عودة الدوري الإيطالي عقب توقفه بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن ساري أكد ثقته برونالدو الذي أحرز هذا الموسم مع اليوفي 25 هدفا بجميع المسابقات، ولفت إلى أن “صاروخ ماديرا” قادر على العودة بقوة مجددا.

وقال ساري في تصريحات صحفية إنه واثق من قدرة النجم البرتغالي على الرجوع مجددا لطريق تسجيل الأهداف بغزارة، مضيفا: “جلست مع رونالدو لوحدنا لوقت طويل وتباحثنا ضرورة ألا يفقد الثقة. آمل أن ينجح في اللقاء القادم بالعودة إلى اللعب الرائع الذي هو عليه. الأمر يتعلق بحالة بدنية لا تكون فيها بالقمة”.

وردا على سؤال حول تعديل موقع لعب رونالدو في الملعب ليكون مهاجما في الوسط، قال ساري: “تحدثنا عن ذلك قبل مباراة كأس إيطاليا والتي لعبناها مع اعتماد ديبالا في العمق. مشكلة تهديف رونالدو الذي سجل خلال مسيرته 700 هدف ستجد حلا بشكل طبيعي”.

ووجه رونالدو عبر حسابه الشخصي في إنستغرام رسالة لمتابعيه وذلك قبل مواجهة بولونيا الاثنين، طالب فيها جماهيره بعد الاستسلام والتركيز على الأهداف القادمة.

وفشل يوفنتوس بالتتويج بكأس إيطاليا عندما خسر أمام نابولي بركلات الترجيح، كما فرّط بالسوبر الإيطالي مطلع الموسم إثر خسارته من لاتسيو.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن ساري أكد ثقته برونالدو الذي أحرز هذا الموسم مع اليوفي 25 هدفا بجميع المسابقات، ولفت إلى أن “صاروخ ماديرا” قادر على العودة بقوة مجددا.

وقال ساري في تصريحات صحفية إنه واثق من قدرة النجم البرتغالي على الرجوع مجددا لطريق تسجيل الأهداف بغزارة، مضيفا: “جلست مع رونالدو لوحدنا لوقت طويل وتباحثنا ضرورة ألا يفقد الثقة. آمل أن ينجح في اللقاء القادم بالعودة إلى اللعب الرائع الذي هو عليه. الأمر يتعلق بحالة بدنية لا تكون فيها بالقمة”.

وردا على سؤال حول تعديل موقع لعب رونالدو في الملعب ليكون مهاجما في الوسط، قال ساري: “تحدثنا عن ذلك قبل مباراة كأس إيطاليا والتي لعبناها مع اعتماد ديبالا في العمق. مشكلة تهديف رونالدو الذي سجل خلال مسيرته 700 هدف ستجد حلا بشكل طبيعي”.

ووجه رونالدو عبر حسابه الشخصي في إنستغرام رسالة لمتابعيه وذلك قبل مواجهة بولونيا الاثنين، طالب فيها جماهيره بعد الاستسلام والتركيز على الأهداف القادمة.

وفشل يوفنتوس بالتتويج بكأس إيطاليا عندما خسر أمام نابولي بركلات الترجيح، كما فرّط بالسوبر الإيطالي مطلع الموسم إثر خسارته من لاتسيو.