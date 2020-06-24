“بن لادن في المدرجات”.. موجة غضب ضد ناد إنجليزي

فوجئ مشجعو فريق ليدز الإنجليزي، بصورة زعيم تنظيم القاعدة الراحل أسامة بن لادن، في مدرجات الفريق على ملعب إلاند رود، إلى جانب مجموعة صور لمشجعين آخرين.

وفي محاولة لبث الروح لمدرجات النادي، التي حرمت من المشجعين بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، من خلال منح الفرصة لمحبي النادي لإرسال صورهم ليتم طباعتها على مجسم ووضعها على أحد الكراسي في المدرجات، لتبدو وكأنها مليئة، مقابل 25 جنيها إسترلينيا.

وسادت حالة من الصدمة موقع التواصل الاجتماعي تويتر، بعد أن لاحظ أحد المستخدمين صورة بن لادن في المدرج.

وفي بداية الأمر، اعتقد البعض أن الأمر مجرد صورة مفبركة، إلا أن أحد مشجعي الفريق نشر تغريدة توضح أنه أرسل صورته وابنه ليتم وضعهما بجوار بعضهما البعض في المدرج، قبل أن يكتشف أن الشخص الجالس بجواره هو بن لادن.

وقال المستخدم الذي يحمل اسم “أول لوف ليدز” على تويتر: “شكرا ليدز.. أنا بجوار بن لادن!”.

وانهالت التعليقات على موقع التواصل، بين السخرية والغضب. وقالت مستخدمة تدعى ليا: “لا أستطيع أن أتجاوز فكرة أن أحدهم دفع 25 جنيها إسترلينيا لوضع صورة بن لادن في استاذ إلاند رود، والأغرب من ذلك أن النادي فعل هذا دون طرح أية أسئلة”.

وفي محاولة لبث الروح لمدرجات النادي، التي حرمت من المشجعين بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، من خلال منح الفرصة لمحبي النادي لإرسال صورهم ليتم طباعتها على مجسم ووضعها على أحد الكراسي في المدرجات، لتبدو وكأنها مليئة، مقابل 25 جنيها إسترلينيا.

وسادت حالة من الصدمة موقع التواصل الاجتماعي تويتر، بعد أن لاحظ أحد المستخدمين صورة بن لادن في المدرج.

وفي بداية الأمر، اعتقد البعض أن الأمر مجرد صورة مفبركة، إلا أن أحد مشجعي الفريق نشر تغريدة توضح أنه أرسل صورته وابنه ليتم وضعهما بجوار بعضهما البعض في المدرج، قبل أن يكتشف أن الشخص الجالس بجواره هو بن لادن.

وقال المستخدم الذي يحمل اسم “أول لوف ليدز” على تويتر: “شكرا ليدز.. أنا بجوار بن لادن!”.

وانهالت التعليقات على موقع التواصل، بين السخرية والغضب. وقالت مستخدمة تدعى ليا: “لا أستطيع أن أتجاوز فكرة أن أحدهم دفع 25 جنيها إسترلينيا لوضع صورة بن لادن في استاذ إلاند رود، والأغرب من ذلك أن النادي فعل هذا دون طرح أية أسئلة”.