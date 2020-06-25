فيديو لكلوب يبكي.. “ما حدث لا يصدق”

بكى الألماني يورغن كلوب المدير الفني لليفربول، مساء الخميس، عقب تتويج فريقه رسميا بلقب الدوري الإنجليزي لموسم 2019-2020 قبل 7 محطات على انتهاء المسابقة.

وفاز تشلسي على مانشستر سيتي 2-1، الخميس، على ملعب ستامفورد بريدج في الجولة 31 من الدوري الإنجليزي.

وتحدث كلوب لشبكة “سكاي سبورتس” عقب المباراة: “ما حدث لا يُصدق، أن أصبح بطلا هنا مع هذا النادي”.

وأضاف موجها حديثه لمدرب ليفربول التاريخي، كيني دالغليش، وآخر من قاد النادي للظفر بلقب الدوري عام 1990: “أعرف كم انتظرت من أجل تلك اللحظة وكذلك ستيفن جيرارد”.

وأكمل: “اليوم لم أكن أريد أن أشاهد المباراة ولكنني شاهدت وبدأ تشلسي يهدر الفرص ثم جاءت ركلة جزاء لويليان وارتفعت حدة كل شيء”.

وتابع: “لكن هذا إنجاز لكل اللاعبين في فريقي الذين يؤدون بشكل استثنائي خلال العامين أو الثلاث سنوات الأخيرة وأنا سعيد لتدريبهم”.

وأضاف كلوب “قبل عامين أنهينا الدوري رابعا وافتقدنا للثبات وهذا ما كان علينا العمل عليه ونقنع الجميع بذلك وهذا ما فعلناه”.

وواصل كلوب حديثه وهو يبكي قائلا: “إنها لحظة كبيرة جدا. أنا مرتبك قليلا حاليا”.

وختم حديثه موجها رسالة لجمهور ليفربول “إن هذه البطولة لكم أتمنى أن تبقوا في منازلكم واحتفلوا فقط في منازلكم، نحن فعلنا ذلك من أجلكم وإنني سعيد لذلك وفي الفترة المقبلة سنحتفل معكم ونلتقط الصور سويا”.

وفاز تشلسي على مانشستر سيتي 2-1، الخميس، على ملعب ستامفورد بريدج في الجولة 31 من الدوري الإنجليزي.

وتحدث كلوب لشبكة “سكاي سبورتس” عقب المباراة: “ما حدث لا يُصدق، أن أصبح بطلا هنا مع هذا النادي”.

وأضاف موجها حديثه لمدرب ليفربول التاريخي، كيني دالغليش، وآخر من قاد النادي للظفر بلقب الدوري عام 1990: “أعرف كم انتظرت من أجل تلك اللحظة وكذلك ستيفن جيرارد”.

وأكمل: “اليوم لم أكن أريد أن أشاهد المباراة ولكنني شاهدت وبدأ تشلسي يهدر الفرص ثم جاءت ركلة جزاء لويليان وارتفعت حدة كل شيء”.

وتابع: “لكن هذا إنجاز لكل اللاعبين في فريقي الذين يؤدون بشكل استثنائي خلال العامين أو الثلاث سنوات الأخيرة وأنا سعيد لتدريبهم”.

وأضاف كلوب “قبل عامين أنهينا الدوري رابعا وافتقدنا للثبات وهذا ما كان علينا العمل عليه ونقنع الجميع بذلك وهذا ما فعلناه”.

وواصل كلوب حديثه وهو يبكي قائلا: “إنها لحظة كبيرة جدا. أنا مرتبك قليلا حاليا”.

وختم حديثه موجها رسالة لجمهور ليفربول “إن هذه البطولة لكم أتمنى أن تبقوا في منازلكم واحتفلوا فقط في منازلكم، نحن فعلنا ذلك من أجلكم وإنني سعيد لذلك وفي الفترة المقبلة سنحتفل معكم ونلتقط الصور سويا”.