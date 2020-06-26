أسطورة ليفربول يكشف “السر”.. كيف فعلها “الريدز” بعد 30 عاما؟

اعتبر أسطورة ليفربول، كيني دالغليش، الذي كان آخر مدرب يقود “الحمر” إلى لقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم قبل تتويجهم، الخميس، بعد غياب 30 عاما، بأن التضامن واللحمة في صفوف الفريق كانتا المفتاح في إحراز اللقب.

وتوج ليفربول من دون أن يلعب، الخميس، وذلك بعد سقوط منافسه المباشر مانشستر سيتي أمام مضيفه تشلسي 1-2 في لندن.

وقال دالغليش في تصريحات نقلتها شبكة “سكاي سبورتس” البريطانية: “من أجل الفوز بالألقاب يجب أن تتمتع بروح تضامنية عالية. لا يمكنك أن تفوز في حال وجود انقسامات”.

وأضاف “لو قلتم في حينها «لدى التتويج الأخير عام 1990»، بأنه سيتعين على ليفربول الانتظار 30 عاما لكي يتوج مجددا، لربما تم اعتقالكم، لكن هذه أشياء تحصل في الحياة”.

وأثنى على المدرب الألماني يورغن كلوب بقوله: “سارت الأمور بشكل إيجابي جدا جدا في السنتين الأخيرتين مع كلوب. لقد كان رائعا وهو يجسد تماما ما يمثله ليفربول”.

وكان كلوب قاد ليفربول إلى إحراز دوري أبطال أوروبا العام الماضي بفوزه على جاره توتنهام 2-صفر في المباراة النهائية.

أما مالك النادي رجل الأعمال الأميركي الثري، جون دبليو هنري، فاعتبر بأن الموسم الحالي سيبقى عالقا في الأذهان لفترة طويلة، مضيفا في حسابه على تويتر: “لقد كان موسما لا يُنسى لأنصار نادي ليفربول. كان عاما رائعا مليئا بالإنجازات وكانت النهاية بالتتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز”.

وتابع: “لقد نجح نادي ليفربول في جعل اللعبة الجميلة أكثر جمالا”، خاتما: “نقول دائما، نحن ليفربول. أنتم يا معشر أنصار النادي تجسدون ليفربول بكل معنى للكلمة وستواصلون دفع الفريق نحو الأمام. ناد تاريخي يكتب التاريخ من جديد”.

في المقابل، اعتبر قلب دفاع ليفربول الهولندي، فيرجيل فان دايك، بأن فريقه خاض موسما مدهشا، وقال في هذا الصدد: “إنه أمر لا يصدق. كان الموسم بأكمله لا يصدق. أن أكون جزءا من هذه المجموعة من اللاعبين وأن أحقق هذه المسيرة منذ انضمامي إلى النادي، فأنا سعيد جدا بهذا اللقب. بصراحة، لا يمكن وصف مشاعري بكلمات”.

وأضاف “منذ قدومي إلى النادي «يناير 2018» حاولت أن أتأقلم بأسرع وقت ممكن ونجحت في بلوغ المباراة النهائية لدوري أبطال «خسرناها أمام ريال مدريد الإسباني». وفي الموسم التالي، لم نكن بعيدين عن لقب الدوري المحلي وتوجنا بدوري الأبطال”.

وختم “أما هذا العام، فنجحنا في الارتقاء بمستوانا، نجحنا في حسم مباريات في الثواني الأخيرة. إنه شعور رائع وأنا فخور جدا”.

وتوج ليفربول من دون أن يلعب، الخميس، وذلك بعد سقوط منافسه المباشر مانشستر سيتي أمام مضيفه تشلسي 1-2 في لندن.

وقال دالغليش في تصريحات نقلتها شبكة “سكاي سبورتس” البريطانية: “من أجل الفوز بالألقاب يجب أن تتمتع بروح تضامنية عالية. لا يمكنك أن تفوز في حال وجود انقسامات”.

وأضاف “لو قلتم في حينها «لدى التتويج الأخير عام 1990»، بأنه سيتعين على ليفربول الانتظار 30 عاما لكي يتوج مجددا، لربما تم اعتقالكم، لكن هذه أشياء تحصل في الحياة”.

وأثنى على المدرب الألماني يورغن كلوب بقوله: “سارت الأمور بشكل إيجابي جدا جدا في السنتين الأخيرتين مع كلوب. لقد كان رائعا وهو يجسد تماما ما يمثله ليفربول”.

وكان كلوب قاد ليفربول إلى إحراز دوري أبطال أوروبا العام الماضي بفوزه على جاره توتنهام 2-صفر في المباراة النهائية.

أما مالك النادي رجل الأعمال الأميركي الثري، جون دبليو هنري، فاعتبر بأن الموسم الحالي سيبقى عالقا في الأذهان لفترة طويلة، مضيفا في حسابه على تويتر: “لقد كان موسما لا يُنسى لأنصار نادي ليفربول. كان عاما رائعا مليئا بالإنجازات وكانت النهاية بالتتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز”.

وتابع: “لقد نجح نادي ليفربول في جعل اللعبة الجميلة أكثر جمالا”، خاتما: “نقول دائما، نحن ليفربول. أنتم يا معشر أنصار النادي تجسدون ليفربول بكل معنى للكلمة وستواصلون دفع الفريق نحو الأمام. ناد تاريخي يكتب التاريخ من جديد”.

في المقابل، اعتبر قلب دفاع ليفربول الهولندي، فيرجيل فان دايك، بأن فريقه خاض موسما مدهشا، وقال في هذا الصدد: “إنه أمر لا يصدق. كان الموسم بأكمله لا يصدق. أن أكون جزءا من هذه المجموعة من اللاعبين وأن أحقق هذه المسيرة منذ انضمامي إلى النادي، فأنا سعيد جدا بهذا اللقب. بصراحة، لا يمكن وصف مشاعري بكلمات”.

وأضاف “منذ قدومي إلى النادي «يناير 2018» حاولت أن أتأقلم بأسرع وقت ممكن ونجحت في بلوغ المباراة النهائية لدوري أبطال «خسرناها أمام ريال مدريد الإسباني». وفي الموسم التالي، لم نكن بعيدين عن لقب الدوري المحلي وتوجنا بدوري الأبطال”.

وختم “أما هذا العام، فنجحنا في الارتقاء بمستوانا، نجحنا في حسم مباريات في الثواني الأخيرة. إنه شعور رائع وأنا فخور جدا”.