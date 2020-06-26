يوفنتوس يسحق ليتشي.. ورونالدو يعود بقوة

ابتعد يوفنتوس، حامل اللقب في آخر 8 مواسم، بفارق 7 نقاط موقتا عن أقرب منافسيه لاتسيو، بفوزه المتوقع على ضيفه ليتشي المهدد بالهبوط والمنقوص عدديا لنحو ساعة 4-صفر، الجمعة، في افتتاح المرحلة الثامنة والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وسجل المهاجم الأرجنتيني باولو ديبالا «53» والبرتغالي كريستيانو رونالدو «62 من ركلة جزاء» والأرجنتيني غونزالو هيغواين «83» والهولندي ماتيس دي ليخت «85» الأهداف، فيما أكمل ليتشي المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 32 بعد طرد قلب دفاعه فابيو لوتشوني.

ورفع يوفنتوس رصيده إلى 69 نقطة مقابل 62 للاتسيو، الذي يستقبل فيورنتينا الثالث عشر السبت.

وكان أتالانتا أسدى خدمة كبيرة إلى يوفنتوس، الأربعاء، بعودته من تأخر بهدفين إلى الفوز 3-2 على ضيفه لاتسيو، مطارد فريق “السيدة العجوز” المباشر على الصدارة، فيما تخطى حامل اللقب بولونيا 2-صفر، الاثنين.

وتعادل الفريقان 1-1 في لقاء الذهاب الذي جمعهما في أكتوبر الماضي.

وتابع يوفنتوس تصحيح مساره بعد استئناف المباريات إثر عطلة فيروس كورونا المستجد القسرية، إذ خسر نهائي مسابقة الكأس بركلات الترجيح أمام نابولي 2-4 الأسبوع الماضي، علما بأن مباراة إياب نصف النهائي أمام ميلان انتهت أيضا بدون أهداف.

وغاب عن تشكيلة يوفنتوس الظهيران البرازيلي، أليكس ساندرو وماتيا دي تشيليو لاصابتهما، والبرازيلي الآخر الظهير دانيلو لتلقيه انذارين الاثنين، فشارك لاعب الوسط الفرنسي بليز ماتويدي في مركز الظهير الأيسر.

ودفع ساري بلاعب الوسط البوسني ميراليم بيانيتش أساسيا، في ظل تكهنات انتقاله إلى برشلونة الإسباني ضمن صفقة تشهد قدوم البرازيلي أرتور.

وقال ساري قبل المباراة: “لا أعرف الموقف، لكننا نعوّل عليه «بيانيتش» الآن. لا أعرف ما إذا كان سيُباع، ولم أسمع شيئا من النادي. أرتور لاعب في برشلونة، ولن يكون جيدا أن أتحدث عنه. لم يعجبني عندما تحدث سيتيين «كيكي مدرب برشلونة» عن لاعبنا بيانيتش، لهذا لن أتحدث عن أرتور”.

وكان المضيف الأفضل في الشوط الأول، فبدأ الطرق على المرمى بتسديدة بعيدة من لاعب الوسط الفرنسي أدريان رابيو أبعدها الحارس البرازيلي غابريال «20».

وكان منعطف الشوط عندما رفع الحكم بطاقة حمراء في وجه قلب الدفاع فابيو لوتشوني، الذي خسر الكرة عندما كان المدافع الأخير وعرقل الأوروغوياني رودريغو بنتانكور «31».

وأنهى “بيانكونيرو” الشوط بفرصة بالغة الخطورة، أهدرها فيدريكو برنادريسكي على باب المرمى بعد عرضية مقشرة من البرتغالي كريستيانو رونالدو «43».

وترجم يوفنتوس ضغطه مطلع الشوط الثاني عندما سجل ديبالا هدفه التاسع هذا الموسم بتسديدة يسارية رائعة من حدود المنطقة في المقص الأيسر لمرمى ليتشي المنقوص عدديا «53».

وضاعف رونالدو الأرقام من ركلة جزاء حصل عليها «62»، هي الثانية له هذا الأسبوع بعد الاثنين ضد بولونيا. وبتسجيله ضد ليتشي، يكون رونالدو قد هز شباك 20 فريقا من أصل 21 واجههم في الدوري الايطالي.

وقضى البديل هيغواين نهائيا على آمال ليتشي، مستفيدا من تمريرة جميلة بالملعب من رونالدو، الذي قام بمجهود كبير، تابعها هيغواين صاروخية في قلب المرمى «83».

وبعد أقل من دقيقتين تابع يوفنتوس الاستفادة من انهيار دفاع ليتشي، وهذه المرة برأسية المدافع الهولندي الشاب ماتيس دي ليخت إثر ركنية «85».

وسجل المهاجم الأرجنتيني باولو ديبالا «53» والبرتغالي كريستيانو رونالدو «62 من ركلة جزاء» والأرجنتيني غونزالو هيغواين «83» والهولندي ماتيس دي ليخت «85» الأهداف، فيما أكمل ليتشي المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 32 بعد طرد قلب دفاعه فابيو لوتشوني.

ورفع يوفنتوس رصيده إلى 69 نقطة مقابل 62 للاتسيو، الذي يستقبل فيورنتينا الثالث عشر السبت.

وكان أتالانتا أسدى خدمة كبيرة إلى يوفنتوس، الأربعاء، بعودته من تأخر بهدفين إلى الفوز 3-2 على ضيفه لاتسيو، مطارد فريق “السيدة العجوز” المباشر على الصدارة، فيما تخطى حامل اللقب بولونيا 2-صفر، الاثنين.

وتعادل الفريقان 1-1 في لقاء الذهاب الذي جمعهما في أكتوبر الماضي.

وتابع يوفنتوس تصحيح مساره بعد استئناف المباريات إثر عطلة فيروس كورونا المستجد القسرية، إذ خسر نهائي مسابقة الكأس بركلات الترجيح أمام نابولي 2-4 الأسبوع الماضي، علما بأن مباراة إياب نصف النهائي أمام ميلان انتهت أيضا بدون أهداف.

وغاب عن تشكيلة يوفنتوس الظهيران البرازيلي، أليكس ساندرو وماتيا دي تشيليو لاصابتهما، والبرازيلي الآخر الظهير دانيلو لتلقيه انذارين الاثنين، فشارك لاعب الوسط الفرنسي بليز ماتويدي في مركز الظهير الأيسر.

ودفع ساري بلاعب الوسط البوسني ميراليم بيانيتش أساسيا، في ظل تكهنات انتقاله إلى برشلونة الإسباني ضمن صفقة تشهد قدوم البرازيلي أرتور.

وقال ساري قبل المباراة: “لا أعرف الموقف، لكننا نعوّل عليه «بيانيتش» الآن. لا أعرف ما إذا كان سيُباع، ولم أسمع شيئا من النادي. أرتور لاعب في برشلونة، ولن يكون جيدا أن أتحدث عنه. لم يعجبني عندما تحدث سيتيين «كيكي مدرب برشلونة» عن لاعبنا بيانيتش، لهذا لن أتحدث عن أرتور”.

وكان المضيف الأفضل في الشوط الأول، فبدأ الطرق على المرمى بتسديدة بعيدة من لاعب الوسط الفرنسي أدريان رابيو أبعدها الحارس البرازيلي غابريال «20».

وكان منعطف الشوط عندما رفع الحكم بطاقة حمراء في وجه قلب الدفاع فابيو لوتشوني، الذي خسر الكرة عندما كان المدافع الأخير وعرقل الأوروغوياني رودريغو بنتانكور «31».

وأنهى “بيانكونيرو” الشوط بفرصة بالغة الخطورة، أهدرها فيدريكو برنادريسكي على باب المرمى بعد عرضية مقشرة من البرتغالي كريستيانو رونالدو «43».

وترجم يوفنتوس ضغطه مطلع الشوط الثاني عندما سجل ديبالا هدفه التاسع هذا الموسم بتسديدة يسارية رائعة من حدود المنطقة في المقص الأيسر لمرمى ليتشي المنقوص عدديا «53».

وضاعف رونالدو الأرقام من ركلة جزاء حصل عليها «62»، هي الثانية له هذا الأسبوع بعد الاثنين ضد بولونيا. وبتسجيله ضد ليتشي، يكون رونالدو قد هز شباك 20 فريقا من أصل 21 واجههم في الدوري الايطالي.

وقضى البديل هيغواين نهائيا على آمال ليتشي، مستفيدا من تمريرة جميلة بالملعب من رونالدو، الذي قام بمجهود كبير، تابعها هيغواين صاروخية في قلب المرمى «83».

وبعد أقل من دقيقتين تابع يوفنتوس الاستفادة من انهيار دفاع ليتشي، وهذه المرة برأسية المدافع الهولندي الشاب ماتيس دي ليخت إثر ركنية «85».