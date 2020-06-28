تركي آل الشيخ يكتب “الفصل الأخير” بقصته مع الأهلي المصري

أعلن رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، تركى آل الشيخ، السبت، تنازله عن القضايا المرفوعة ضد مجلس إدارة نادى الأهلي المصري.

وكتب تركي آل الشيخ على فيسبوك: “وصلني خبر وفاة والدة أخي الاستاذ خالد الدرندلي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي.. وأتقدم بخالص العزاء له ولأسرته الكريمة..”.

وأضاف: “عند سيرة الموت والأحزان والآخرة، وبعد تفكير عميق، قررت التنازل عن كل القضايا المرفوعة سواء على مجلس الإدارة أو عضو مجلس الإدارة الذي أساء لي لوجه الله تعالى … وأطلب من الجميع إقفال هذه المواضيع تماماً وعدم الزج باسمي في أي شأن رياضي داخل مصر”.

وتابع: “أحب أن أوضح أن كل ما يتداول عني من أخبار غير صحيحة.. هذا الباب اتقفل بالضبّة والمفتاح..”.

ومرت علاقة تركي آل الشيخ بالأهلي بمراحل صعود وهبوط خلال العامين الأخيرين، قبل أن تبلغ مرحلة فاصلة قبل أسابيع حين أعلن النادي القاهري رفع اسمه من قائمة رؤساء الشرف للنادي، بعدما كان آل الشيخ قد قدم استقالته، وطلب البت فيها عدة مرات.

وكتب تركي آل الشيخ على فيسبوك: “وصلني خبر وفاة والدة أخي الاستاذ خالد الدرندلي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي.. وأتقدم بخالص العزاء له ولأسرته الكريمة..”.

وأضاف: “عند سيرة الموت والأحزان والآخرة، وبعد تفكير عميق، قررت التنازل عن كل القضايا المرفوعة سواء على مجلس الإدارة أو عضو مجلس الإدارة الذي أساء لي لوجه الله تعالى … وأطلب من الجميع إقفال هذه المواضيع تماماً وعدم الزج باسمي في أي شأن رياضي داخل مصر”.

وتابع: “أحب أن أوضح أن كل ما يتداول عني من أخبار غير صحيحة.. هذا الباب اتقفل بالضبّة والمفتاح..”.

ومرت علاقة تركي آل الشيخ بالأهلي بمراحل صعود وهبوط خلال العامين الأخيرين، قبل أن تبلغ مرحلة فاصلة قبل أسابيع حين أعلن النادي القاهري رفع اسمه من قائمة رؤساء الشرف للنادي، بعدما كان آل الشيخ قد قدم استقالته، وطلب البت فيها عدة مرات.