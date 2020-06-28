من بيكيه إلى “زميله”.. رسالة غاضبة بعد السقوط أمام سلتا فيغو

بعد التعادل المخيب لبرشلونة أمام مضيفه سلتا فيغو 2-2، السبت، في المرحلة 32 من الدوري الإسباني، هاجم لاعب الفريق الكتالوني جيرارد بيكيه زميله السابق رافينيا، المعار إلى المنافس.

وتسبب رافينيا في ركلة حرة قبل نهاية المباراة بدقيقتين بعد تدخل من بيكيه، سددها ياغو أسباس ببراعة في شباك برشلونة، مسجلا هدف التعادل في وقت قاتل الذي وجه ضربة قوية لآمال الضيوف في الحفاظ على لقب الدوري.

لكن الإعادة التلفزيونية كشف عدم تعرض رافينيا لأي عرقلة أو تلامس من جانب نجم دفاع برشلونة.

وعقب المباراة عبر بيكيه عن غضبه من “ادعاء” رافينيا السقوط، مرددا عنوان أغنية “قدرنا أن ندّعي”، في إشارة إلى تظاهر لاعب الوسط البرازيلي بأنه تعرض لإعاقة.

وبحسب الخبير التحكيمي لصحيفة “ماركا” الإسبانية أولفير أندوخار، فإن الخطأ الذي حصل عليه سلتا فيغو في الدقيقة 88 غير صحيح، فلا وجود لأي عرقلة من بيكيه ضد رافينيا.

ومنذ تعادل برشلونة مع إشبيلية، اعتاد بيكيه أن يشن هجوما على التحكيم والغريم ريال مدريد، معتبرا أن الدوري قد يضيع من “البلوغرانا” بسبب انحياز التحكيم على حد قوله.

ويتصدر برشلونة الدوري الإسباني مؤقتا بفارق نقطة عن ريال مدريد، الذي قد يستعيد الصدارة في حال فوزه أول تعادله مع مضيفه إسبانيول في وقت لاحق من الأحد.

وتسبب رافينيا في ركلة حرة قبل نهاية المباراة بدقيقتين بعد تدخل من بيكيه، سددها ياغو أسباس ببراعة في شباك برشلونة، مسجلا هدف التعادل في وقت قاتل الذي وجه ضربة قوية لآمال الضيوف في الحفاظ على لقب الدوري.

لكن الإعادة التلفزيونية كشف عدم تعرض رافينيا لأي عرقلة أو تلامس من جانب نجم دفاع برشلونة.

وعقب المباراة عبر بيكيه عن غضبه من “ادعاء” رافينيا السقوط، مرددا عنوان أغنية “قدرنا أن ندّعي”، في إشارة إلى تظاهر لاعب الوسط البرازيلي بأنه تعرض لإعاقة.

وبحسب الخبير التحكيمي لصحيفة “ماركا” الإسبانية أولفير أندوخار، فإن الخطأ الذي حصل عليه سلتا فيغو في الدقيقة 88 غير صحيح، فلا وجود لأي عرقلة من بيكيه ضد رافينيا.

ومنذ تعادل برشلونة مع إشبيلية، اعتاد بيكيه أن يشن هجوما على التحكيم والغريم ريال مدريد، معتبرا أن الدوري قد يضيع من “البلوغرانا” بسبب انحياز التحكيم على حد قوله.

ويتصدر برشلونة الدوري الإسباني مؤقتا بفارق نقطة عن ريال مدريد، الذي قد يستعيد الصدارة في حال فوزه أول تعادله مع مضيفه إسبانيول في وقت لاحق من الأحد.