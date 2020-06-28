قبل لقاء ليفربول.. غوارديولا يُسهّل معضلة “حرس الشرف”

قبل أيام من مواجهة مانشستر سيتي مع ليفربول المتوج مؤخرا بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، أكد المدير الفني لأصحاب الملعب جوسيب غوارديولا أن فريقه سيقيم تكريم “حرس شرف” لائقا بضيفه.

ويحل ليفربول ضيفا على ملعب الاتحاد التابع لسيتي مساء الخميس الثاني من يوليو، ضمن المرحلة 32 من البريمرليغ، في أول مباراة له بعدما حسم لقب الدوري لصالحه للمرة الأولى منذ 30 عاما.

وتوج النادي الأحمر بطلا لإنجلترا هذا الأسبوع، بعد خسارة مطارده المباشر سيتي أمام مضيفه تشلسي بنتيجة 1-2 في المرحلة 31.

وابتعد ليفربول بفارق 23 نقطة في الصدارة، مع تبقي 7 مباريات فقط.

وأكد غوارديولا الذي قاد سيتي الى لقب الدوري في الموسمين المنصرمين، أن ليفربول بقيادة الألماني يورغن كلوب “يستحق التكريم”، لا سيما اصطفاف لاعبيه كـ”حرس شرف” للاعبي الفريق المنافس لدى دخولهم أرض الملعب.

وقال: “بالطبع سنقوم بذلك. سنقوم بتحية حرس الشرف بالطبع”، تلك التحية التي أحيانا ما تمثل معضلة، وقد تسبب حساسيات بين الجماهير في معظم البطولات الكبرى.

وتابع في تصريحات صحفية، السبت: “دائما ما نستضيف ليفربول بطريقة مذهلة عندما يأتون إلى ملعبنا. لا يمكنهم أن يشكوا، وبالطبع سنقوم بذلك «هذه المرة أيضا» لأنهم يستحقون ذلك”.

وتطرق الإسباني الذي يشرف على تدريب سيتي منذ 2016، إلى الأداء الذي قدمه الفريق في الدوري المحلي خلال موسم 2019-2020، رافضا أي تلميح إلى أن لاعبيه لم يظهروا رغبة بإحراز اللقب للمرة الثالثة تواليا.

وشدد غوارديولا على أن “فريقا يحرز 8 ألقاب في الأعوام الثلاثة الماضية «سيتي» لديه الشغف. في كل مباراة، في كل مسابقة، أينما كان. لا يمكن لأحد في هذا البلد أن يقول” عكس ذلك.

وقاد غوارديولا فريقه لإحراز لقب الدوري الممتاز مرتين، ولقب كأس الاتحاد الإنكليزي، ولقب كأس الرابطة 3 مرات، ولقب درع المجتمع مرتين.

وحقق سيتي مع غوارديولا في موسم 2018-2019 ثلاثية محلية غير مسبوقة من خلال الدوري والكأس وكأس الرابطة.

وتابع المدرب السابق لبرشلونة الإسباني و بايرن ميونيخ الألماني “القيام بما قمنا به في أصعب دوري في العالم هو أمر صعب جدا، لكن لا يمكننا ان نفوز طوال الوقت. كان ثمة فريق استثنائي، وعندما يكون الفريق استثنائيا، ما أدعو إليه هو التعلم منه وتهنئته. الأمر بسيط”.

وحقق ليفربول إنجازا قياسيا هذا الموسم بحسم لقب الدوري لصالحه، مع تبقي 7 مراحل على النهاية.

ويحل ليفربول ضيفا على ملعب الاتحاد التابع لسيتي مساء الخميس الثاني من يوليو، ضمن المرحلة 32 من البريمرليغ، في أول مباراة له بعدما حسم لقب الدوري لصالحه للمرة الأولى منذ 30 عاما.

وتوج النادي الأحمر بطلا لإنجلترا هذا الأسبوع، بعد خسارة مطارده المباشر سيتي أمام مضيفه تشلسي بنتيجة 1-2 في المرحلة 31.

وابتعد ليفربول بفارق 23 نقطة في الصدارة، مع تبقي 7 مباريات فقط.

وأكد غوارديولا الذي قاد سيتي الى لقب الدوري في الموسمين المنصرمين، أن ليفربول بقيادة الألماني يورغن كلوب “يستحق التكريم”، لا سيما اصطفاف لاعبيه كـ”حرس شرف” للاعبي الفريق المنافس لدى دخولهم أرض الملعب.

وقال: “بالطبع سنقوم بذلك. سنقوم بتحية حرس الشرف بالطبع”، تلك التحية التي أحيانا ما تمثل معضلة، وقد تسبب حساسيات بين الجماهير في معظم البطولات الكبرى.

وتابع في تصريحات صحفية، السبت: “دائما ما نستضيف ليفربول بطريقة مذهلة عندما يأتون إلى ملعبنا. لا يمكنهم أن يشكوا، وبالطبع سنقوم بذلك «هذه المرة أيضا» لأنهم يستحقون ذلك”.

وتطرق الإسباني الذي يشرف على تدريب سيتي منذ 2016، إلى الأداء الذي قدمه الفريق في الدوري المحلي خلال موسم 2019-2020، رافضا أي تلميح إلى أن لاعبيه لم يظهروا رغبة بإحراز اللقب للمرة الثالثة تواليا.

وشدد غوارديولا على أن “فريقا يحرز 8 ألقاب في الأعوام الثلاثة الماضية «سيتي» لديه الشغف. في كل مباراة، في كل مسابقة، أينما كان. لا يمكن لأحد في هذا البلد أن يقول” عكس ذلك.

وقاد غوارديولا فريقه لإحراز لقب الدوري الممتاز مرتين، ولقب كأس الاتحاد الإنكليزي، ولقب كأس الرابطة 3 مرات، ولقب درع المجتمع مرتين.

وحقق سيتي مع غوارديولا في موسم 2018-2019 ثلاثية محلية غير مسبوقة من خلال الدوري والكأس وكأس الرابطة.

وتابع المدرب السابق لبرشلونة الإسباني و بايرن ميونيخ الألماني “القيام بما قمنا به في أصعب دوري في العالم هو أمر صعب جدا، لكن لا يمكننا ان نفوز طوال الوقت. كان ثمة فريق استثنائي، وعندما يكون الفريق استثنائيا، ما أدعو إليه هو التعلم منه وتهنئته. الأمر بسيط”.

وحقق ليفربول إنجازا قياسيا هذا الموسم بحسم لقب الدوري لصالحه، مع تبقي 7 مراحل على النهاية.