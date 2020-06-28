أرسنال إلى نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

منح البديل الإسباني داني سيبايوس فريقه أرسنال، التأهل إلى الدور نصف النهائي لمسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي، بهدف الفوز المتأخر بنتيجة 2-1 على المضيف شيفيلد يونايتد، الأحد، في ربع النهائي.

وسجل أرسنال عبر الإيفواري نيكولا بيبي من ركلة جزاء «25»، وعادل شيفيلد في الدقيقة 87 عبر ديفيد جيمس ماكغولدريك، قبل أن يحسم سيبايوس النتيجة في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، في مباراة شهدت إلغاء هدفين لصالح شيفيلد بداعي التسلل.

ويحاول “المدفعجية” في المسابقة التي يحملون الرقم القياسي في عدد ألقابها «13 آخرها عام 2017»، تعويض تأخرهم في الدوري الممتاز، حيث تراجعوا إلى المركز التاسع.

وتمكن فريق المدرب الإسباني ميكل أرتيتا من تحقيق فوزه الثاني تواليا في مختلف المسابقات، وأتى بعد تغلبه بثنائية نظيفة على ساوثمبتون في المرحلة الحادية والثلاثين من البريمرليغ.

ويعد هذا الفوز الثاني للفريق بعد خسارتين متتاليتين أمام مانشستر سيتي وبرايتون في الدوري.

في المقابل، واصل شيفيلد تقديم أداء متراجع بعد العودة، وتلقى الخسارة الثالثة تواليا في أربع مباريات، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وبعد أن كان في موقع يخوله المنافسة على التأهل لدوري أبطال أوروبا، قبل تعليق المنافسات في مارس، حقق الفريق نتائج سيئة في مبارياته الأربع، إذ تعادل سلبا مع أستون فيلا، وخسر أمام نيوكاسل ومانشستر يونايتد بالنتيجة ذاتها «صفر-3» في الدوري.

وفي مباراة الأحد، التي أقيمت خلف أبواب مؤصدة ضمن إجراءات الوقاية من وباء “كوفيد-19″، بادر شيفيلد إلى هز الشباك برأسية جون لوندسترام، لكن الهدف ألغي بسبب التسلل «9».

وانتظر أرسنال لما بعد انقضاء ثلث الساعة الأولى للتسجيل، حين انتزع حامل شارة القيادة الفرنسي ألكسندر لاكازيت ركلة جزاء بعد تدخل من كريس باشام عند أطراف المنطقة.

ونفذ بيبي الركلة على يسار الحارس دين هندرسون «25».

وفرض أرسنال بعد ذلك أفضلية نسبية، وهدد المرمى بمحاولات أبرزها تسديدة قوية لبيبي من خارج المنطقة، أبعدها حارس المرمى بصعوبة إلى ركنية «29».

في المقابل، كانت أبرز فرص شيفيلد تسديدة بعيدة أيضا من قائده أوليفر نوروود، أوقفها حار س أرسنال الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز «44».

وفي الشوط الثاني، هز شيفيلد الشباك مجددا، وهذه المرة عبر جون إيغان، لكن الهدف ألغي أيضا للتسلل «58».

ومع دخول المباراة الدقائق الأخيرة للوقت الأصلي، خطف ماكغولدريك التعادل لشيفيلد، حين استغل خطأ دفاعيا جماعيا من أرسنال، أتاح للكرة ان تتهيأ أمامه على مقربة من المرمى، فتابعها بسهولة في الشباك.

لكن سيبايوس الذي دخل في الدقيقة 66 بدلا من جو ويلوك، منح فريقه التأهل عندما تلقى الكرة من بيبي داخل المنطقة، وراوغ سريعا قبل أن يودعها أرضية في مرمى هندرسون «90+1».

ويستكمل ربع النهائي اليوم بمباراتي ليستر سيتي وضيفه تشلسي، ونيوكاسل يونايتد وضيفه مانشستر سيتي حامل اللقب.

وكان مانشستر يونايتد أول المتأهلين إلى نصف النهائي، بفوزه السبت على نوريتش سيتي «2-1» في الوقت الإضافي.

ومن المقرر أن يقام الدور نصف النهائي في نهاية أسبوع 18-19 يوليو، على أن يقام سحب قرعته على هامش مباراة سيتي ونيوكاسل، أما المباراة النهائية فتقام في الأول من أغسطس على ملعب ويمبلي في لندن.

وسجل أرسنال عبر الإيفواري نيكولا بيبي من ركلة جزاء «25»، وعادل شيفيلد في الدقيقة 87 عبر ديفيد جيمس ماكغولدريك، قبل أن يحسم سيبايوس النتيجة في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، في مباراة شهدت إلغاء هدفين لصالح شيفيلد بداعي التسلل.

ويحاول “المدفعجية” في المسابقة التي يحملون الرقم القياسي في عدد ألقابها «13 آخرها عام 2017»، تعويض تأخرهم في الدوري الممتاز، حيث تراجعوا إلى المركز التاسع.

وتمكن فريق المدرب الإسباني ميكل أرتيتا من تحقيق فوزه الثاني تواليا في مختلف المسابقات، وأتى بعد تغلبه بثنائية نظيفة على ساوثمبتون في المرحلة الحادية والثلاثين من البريمرليغ.

ويعد هذا الفوز الثاني للفريق بعد خسارتين متتاليتين أمام مانشستر سيتي وبرايتون في الدوري.

في المقابل، واصل شيفيلد تقديم أداء متراجع بعد العودة، وتلقى الخسارة الثالثة تواليا في أربع مباريات، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وبعد أن كان في موقع يخوله المنافسة على التأهل لدوري أبطال أوروبا، قبل تعليق المنافسات في مارس، حقق الفريق نتائج سيئة في مبارياته الأربع، إذ تعادل سلبا مع أستون فيلا، وخسر أمام نيوكاسل ومانشستر يونايتد بالنتيجة ذاتها «صفر-3» في الدوري.

وفي مباراة الأحد، التي أقيمت خلف أبواب مؤصدة ضمن إجراءات الوقاية من وباء “كوفيد-19″، بادر شيفيلد إلى هز الشباك برأسية جون لوندسترام، لكن الهدف ألغي بسبب التسلل «9».

وانتظر أرسنال لما بعد انقضاء ثلث الساعة الأولى للتسجيل، حين انتزع حامل شارة القيادة الفرنسي ألكسندر لاكازيت ركلة جزاء بعد تدخل من كريس باشام عند أطراف المنطقة.

ونفذ بيبي الركلة على يسار الحارس دين هندرسون «25».

وفرض أرسنال بعد ذلك أفضلية نسبية، وهدد المرمى بمحاولات أبرزها تسديدة قوية لبيبي من خارج المنطقة، أبعدها حارس المرمى بصعوبة إلى ركنية «29».

في المقابل، كانت أبرز فرص شيفيلد تسديدة بعيدة أيضا من قائده أوليفر نوروود، أوقفها حار س أرسنال الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز «44».

وفي الشوط الثاني، هز شيفيلد الشباك مجددا، وهذه المرة عبر جون إيغان، لكن الهدف ألغي أيضا للتسلل «58».

ومع دخول المباراة الدقائق الأخيرة للوقت الأصلي، خطف ماكغولدريك التعادل لشيفيلد، حين استغل خطأ دفاعيا جماعيا من أرسنال، أتاح للكرة ان تتهيأ أمامه على مقربة من المرمى، فتابعها بسهولة في الشباك.

لكن سيبايوس الذي دخل في الدقيقة 66 بدلا من جو ويلوك، منح فريقه التأهل عندما تلقى الكرة من بيبي داخل المنطقة، وراوغ سريعا قبل أن يودعها أرضية في مرمى هندرسون «90+1».

ويستكمل ربع النهائي اليوم بمباراتي ليستر سيتي وضيفه تشلسي، ونيوكاسل يونايتد وضيفه مانشستر سيتي حامل اللقب.

وكان مانشستر يونايتد أول المتأهلين إلى نصف النهائي، بفوزه السبت على نوريتش سيتي «2-1» في الوقت الإضافي.

ومن المقرر أن يقام الدور نصف النهائي في نهاية أسبوع 18-19 يوليو، على أن يقام سحب قرعته على هامش مباراة سيتي ونيوكاسل، أما المباراة النهائية فتقام في الأول من أغسطس على ملعب ويمبلي في لندن.