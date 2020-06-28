باركلي يقود تشيلسي للتأهل إلى قبل نهائي كأس الاتحاد

تأهل تشيلسي إلى قبل نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بعد الفوز 1-صفر على ليستر سيتي بفضل هدف روس باركلي، اليوم الأحد.

وكان باركلي ضمن ثلاثة تغييرات للمدرب فرانك لامبارد بين الشوطين ونجح في ترك بصمة بتسجيل هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 63.

وكان ليستر الطرف الأفضل قبل الاستراحة وصنع أكثر من فرصة لكن أداء تشيلسي تطور كثيرا في الشوط الثاني.

وسجل تامي أبراهام مهاجم تشيلسي هدفا ألغي بسبب التسلل قبل أن يستغل باركلي تمريرة ويليان ويسدد في شباك الحارس كاسبر شمايكل.

وبذلك، يلتحق تشيلسي بفريقي مانشستر يونايتد وأرسنال في قبل النهائي.

وفي وقت لاحق من اليوم، ستجرى مباراة نيوكاسل يونايتد ضد مانشستر سيتي لتحديد آخر فريق يتأهل إلى المربع الذهبي.

وكان باركلي ضمن ثلاثة تغييرات للمدرب فرانك لامبارد بين الشوطين ونجح في ترك بصمة بتسجيل هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 63.

وكان ليستر الطرف الأفضل قبل الاستراحة وصنع أكثر من فرصة لكن أداء تشيلسي تطور كثيرا في الشوط الثاني.

وسجل تامي أبراهام مهاجم تشيلسي هدفا ألغي بسبب التسلل قبل أن يستغل باركلي تمريرة ويليان ويسدد في شباك الحارس كاسبر شمايكل.

وبذلك، يلتحق تشيلسي بفريقي مانشستر يونايتد وأرسنال في قبل النهائي.

وفي وقت لاحق من اليوم، ستجرى مباراة نيوكاسل يونايتد ضد مانشستر سيتي لتحديد آخر فريق يتأهل إلى المربع الذهبي.