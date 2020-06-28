مصر.. تحديد موعد الكشف عن “عودة الدوري”

قالت اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة المصري، إنها ستكشف عن الموعد الرسمي لاستئناف بطولة الدوري المصري، الخميس المقبل.

وستعلن اللجنة الخماسية موعد استئناف الدوري المصري الممتاز، الخميس، بناء على ما سيعلنه الاتحاد الإفريقي يوم الثلاثاء المقبل، بخصوص مواعيد بطولاته.

وعقدت اللجنة الخماسية، الأحد، اجتماعا استغرق نحو 3 ساعات، للوقوف على متطلبات المنتخبين الأول والأولمبي، من المسابقات المحلية قبل استئنافها.

وجاء في بيان للاتحاد المصري لكرة القدم، أن اللجنة عقدت سلسلة اجتماعات مع رؤساء الأندية والمديرين الفنيين لفرق الدوري الممتاز “للوقوف على متطلباتها لوضعها بعين الاعتبار، وصولا إلى تحقيق أفضل مصلحة فنية للمنتخبات والأندية واللاعبين”.

وأضاف البيان: “عليه قررت اللجنة الإعلان عن الموعد الذي ستستأنف فيه مسابقات الدوري الممتاز موسم 2019-2020 يوم الخميس المقبل، على أن يعلن الجدول في وقت لاحق”.

واستعرضت اللجنة أيضا “التصور الفني المقدم من «المدير الفني للمنتخب الأول» حسام البدري، لاستعدادات الفريق خلال الفترة المقبلة، كما تم استعراض الخطة الفنية المقدمة من «المدير الفني للمنتخب الأولمبي» شوقي غريب، لاستعدادات المنتخب للمشاركة في نهائيات الدورة الأولمبية صيف العام المقبل”.

ووافقت اللجنة الخماسية بالتنسيق مع المدير الفني للاتحاد، محمود سعد، على إقامة دوري الموسم المقبل لمواليد 99 مع السماح لمواليد 97 المقيدين في الفرق الأولى لأنديتهم بالمشاركة فيها “حفاظا على مستوى لاعبي المنتخب الأولمبي”.

وستعلن اللجنة الخماسية موعد استئناف الدوري المصري الممتاز، الخميس، بناء على ما سيعلنه الاتحاد الإفريقي يوم الثلاثاء المقبل، بخصوص مواعيد بطولاته.

وعقدت اللجنة الخماسية، الأحد، اجتماعا استغرق نحو 3 ساعات، للوقوف على متطلبات المنتخبين الأول والأولمبي، من المسابقات المحلية قبل استئنافها.

وجاء في بيان للاتحاد المصري لكرة القدم، أن اللجنة عقدت سلسلة اجتماعات مع رؤساء الأندية والمديرين الفنيين لفرق الدوري الممتاز “للوقوف على متطلباتها لوضعها بعين الاعتبار، وصولا إلى تحقيق أفضل مصلحة فنية للمنتخبات والأندية واللاعبين”.

وأضاف البيان: “عليه قررت اللجنة الإعلان عن الموعد الذي ستستأنف فيه مسابقات الدوري الممتاز موسم 2019-2020 يوم الخميس المقبل، على أن يعلن الجدول في وقت لاحق”.

واستعرضت اللجنة أيضا “التصور الفني المقدم من «المدير الفني للمنتخب الأول» حسام البدري، لاستعدادات الفريق خلال الفترة المقبلة، كما تم استعراض الخطة الفنية المقدمة من «المدير الفني للمنتخب الأولمبي» شوقي غريب، لاستعدادات المنتخب للمشاركة في نهائيات الدورة الأولمبية صيف العام المقبل”.

ووافقت اللجنة الخماسية بالتنسيق مع المدير الفني للاتحاد، محمود سعد، على إقامة دوري الموسم المقبل لمواليد 99 مع السماح لمواليد 97 المقيدين في الفرق الأولى لأنديتهم بالمشاركة فيها “حفاظا على مستوى لاعبي المنتخب الأولمبي”.