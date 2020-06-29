برشلونة يعلن بيع أرتور إلى يوفنتوس ويكشف تفاصيل الصفقة

أعلن نادي برشلونة، المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، أنه توصل إلى اتفاق لبيع لاعب الوسط البرازيلي أرتور ميلو، إلى يوفنتوس بطل إيطاليا.

وأوضح برشلونة أنه باع أرتور ميلو مقابل 72 مليون يورو «80.98 مليون دولار»، فيما وافق يوفنتوس على دفع 10 ملايين يورو إضافية لبنود أخرى، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

وانضم أرتور «23 عاما» إلى برشلونة من جريميو في 2018، وخاض 72 مباراة في كل المسابقات.

وأوضح برشلونة أنه باع أرتور ميلو مقابل 72 مليون يورو «80.98 مليون دولار»، فيما وافق يوفنتوس على دفع 10 ملايين يورو إضافية لبنود أخرى، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

وانضم أرتور «23 عاما» إلى برشلونة من جريميو في 2018، وخاض 72 مباراة في كل المسابقات.