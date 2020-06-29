زيدان عن حسم اللقب: “سيتحدد في آخر يوم”

يبدو أن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان لا يرغب في سبق الأحداث بشأن حسم لقب الدوري الإسباني، في وقت يتصدر فيه فريقه ريال مدريد الترتيب.

ويحتل النادي الملكي المركز الأول بـ71 نقطة، وبفارق نقطتين فقط عن مطارده المباشر وغريمه التقليدي برشلونة.

وبات الريال يقترب شيئا فشيئا من لقب الدوري، عقب فوزه يوم أمس الأحد 1-صفر على إسبانيول خارج الديار.

وبعد نهاية اللقاء، قال زيدان للصحفيين “فوزنا اليوم لا يعني أننا حسمنا اللقب.. هذا الأمر سيتحدد في آخر يوم من الدوري”، وفق ما نقلت صحيفة “ماركا” الإسبانية.

وأضاف “انظروا كم كان صعبا اللعب ضد إسبانيول.. لا يمكن أن نعرف أبدا من سيفوز بالدوري”.

وعن الهدف الوحيد في اللقاء الذي صنعه كريم بنزيمة، قال المدرب الفرنسي “لم يعد بنزيمة يفاجئني، لأنه لاعب يخترع أشياء جميلة على أرض الملعب.. أنا سعيد للغاية مع كل اللاعبين”.

يشار إلى أن هذا هو الفوز الخامس على التوالي لرفاق بنزيمة، منذ استئناف الدوري الإسباني نشاطه بعد توقف طويل بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد.

ويحتل النادي الملكي المركز الأول بـ71 نقطة، وبفارق نقطتين فقط عن مطارده المباشر وغريمه التقليدي برشلونة.

وبات الريال يقترب شيئا فشيئا من لقب الدوري، عقب فوزه يوم أمس الأحد 1-صفر على إسبانيول خارج الديار.

وبعد نهاية اللقاء، قال زيدان للصحفيين “فوزنا اليوم لا يعني أننا حسمنا اللقب.. هذا الأمر سيتحدد في آخر يوم من الدوري”، وفق ما نقلت صحيفة “ماركا” الإسبانية.

وأضاف “انظروا كم كان صعبا اللعب ضد إسبانيول.. لا يمكن أن نعرف أبدا من سيفوز بالدوري”.

وعن الهدف الوحيد في اللقاء الذي صنعه كريم بنزيمة، قال المدرب الفرنسي “لم يعد بنزيمة يفاجئني، لأنه لاعب يخترع أشياء جميلة على أرض الملعب.. أنا سعيد للغاية مع كل اللاعبين”.

يشار إلى أن هذا هو الفوز الخامس على التوالي لرفاق بنزيمة، منذ استئناف الدوري الإسباني نشاطه بعد توقف طويل بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد.