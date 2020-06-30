بالأرقام..العقم التهديفي لميسي الأسوأ خلال مسيرته بزمن سيتين

يواصل نجم برشلونة، الأرجنتيني ليونيل ميسي، تقديم أداء متواضع، حيث استمر عقمه التهديفي في اللقاء الذي جمع بين النادي الكتالوني وسلتا فيغو السبت، والذي انتهى بالتعادل الإيجابي 2-2.

ومجددا لم يفلح ميسي في تسجيل هدف لبرشلونة في المباراة أمام سلتا فيغو، في حين تمكن الأورغوياني لويس سواريز من إحراز هدفين في الدقيقتين 20 و67.

ويثير تخلف ميسي عن تسجيل الأهداف في كل مباراة لا يفلح فيها بهز شباك الفريق المنافس، قلق جماهيره التي تأمل في أن تشاهد “البرغوث” وهو يسجل هدفه رقم 800.

وأشار تقرير نشرته صحيفة “ماركا” الرياضية الإسبانية، إلى أن مباراة برشلونة وسلتا فيغو هي الثالثة على التوالي التي يفشل فيها نجم المنتخب الأرجنتيني من التسجيل، ليصبح مجموع المباريات التي لم يحرز فيها أي أهداف 10 من أصل 16 خاضها تحت إشراف المدرب كيكي سيتين.

وأشارت الصحيفة إلى أن ميسي تمكّن تسجيل 41 هدفا في أسوأ مواسم برشلونة 2013-2014 تحت قيادة المدير الفني السابق الأرجنتيني تاتا مارتينو، وهو رقم جيد مقارنة برصيده الحالي وهو 26 هدفا فقط.

وبحسب “ماركا”، فإن رصيد ميسي من الأهداف لم يقل عن 40 هدفا خلال السنوات العشر الماضية.

ورغم بقاء 7 مباريات في “الليغا” بالإضافة إلى لقاء على الأقل بدوري الأبطال، إلا أن ميسي يبدو بعيدا عن إحراز الأهداف التي سجلها خلال تولي مدرب مانشستر سيتي الحالي، بيب غوارديولا مهمة تدريب “البلوغرانا”، والبالغة 38 هدفا.

جدير بالذكر أن حصيلة أهداف ميسي مع برشلونة في زمن المدربين فرانك ريكارد وتيتو فيلانوفا ولويس إنريكيه وفالفيردي، هي 42 و59 و153 و112 على التوالي.

ومجددا لم يفلح ميسي في تسجيل هدف لبرشلونة في المباراة أمام سلتا فيغو، في حين تمكن الأورغوياني لويس سواريز من إحراز هدفين في الدقيقتين 20 و67.

ويثير تخلف ميسي عن تسجيل الأهداف في كل مباراة لا يفلح فيها بهز شباك الفريق المنافس، قلق جماهيره التي تأمل في أن تشاهد “البرغوث” وهو يسجل هدفه رقم 800.

وأشار تقرير نشرته صحيفة “ماركا” الرياضية الإسبانية، إلى أن مباراة برشلونة وسلتا فيغو هي الثالثة على التوالي التي يفشل فيها نجم المنتخب الأرجنتيني من التسجيل، ليصبح مجموع المباريات التي لم يحرز فيها أي أهداف 10 من أصل 16 خاضها تحت إشراف المدرب كيكي سيتين.

وأشارت الصحيفة إلى أن ميسي تمكّن تسجيل 41 هدفا في أسوأ مواسم برشلونة 2013-2014 تحت قيادة المدير الفني السابق الأرجنتيني تاتا مارتينو، وهو رقم جيد مقارنة برصيده الحالي وهو 26 هدفا فقط.

وبحسب “ماركا”، فإن رصيد ميسي من الأهداف لم يقل عن 40 هدفا خلال السنوات العشر الماضية.

ورغم بقاء 7 مباريات في “الليغا” بالإضافة إلى لقاء على الأقل بدوري الأبطال، إلا أن ميسي يبدو بعيدا عن إحراز الأهداف التي سجلها خلال تولي مدرب مانشستر سيتي الحالي، بيب غوارديولا مهمة تدريب “البلوغرانا”، والبالغة 38 هدفا.

جدير بالذكر أن حصيلة أهداف ميسي مع برشلونة في زمن المدربين فرانك ريكارد وتيتو فيلانوفا ولويس إنريكيه وفالفيردي، هي 42 و59 و153 و112 على التوالي.