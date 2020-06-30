الأهلي المصري يحسم أمر مدربه السويسري

أعلن النادي الأهلي، بطل الدوري المصري لكرة القدم، يوم الثلاثاء، تجديد عقد مدربه السويسري رينيه فايلر لموسم إضافي ينتهي في 2021.

وأعلن مدير التعاقدات بالنادي، أمير توفيق، عن توقيع فايلر عقدا جديدا ينتهي بنهاية آخر مباراة في موسم 2020/2021، مشيرا إلى عودة المدرب إلى القاهرة الإثنين المقبل لاستكمال مهمته.

وقال توفيق في بيان نشره النادي على موقعه الإلكتروني إن “تجديد العقد لمدة موسم واحد هي رغبة فايلر منذ البداية، وأكد عليها أكثر من مرة، لكنه أرجأ تنفيذها لحين تقييم موقف مواجهة العالم لفيروس كورونا وتقديراً للظروف الخاصة بأسرته والتي لم تكن موجودة معه بالقاهرة طوال فترة الحظر والتي استمرت ما يزيد عن ثلاثة شهور حتى تمكن من السفر إلى سويسرا والالتقاء بزوجته وأولاده، والاتفاق معهم على الفترة القادمة، واستكمال مسابقتي الدوري ودوري أبطال إفريقيا والعقد الجديد”.

وأضاف أن “تأخير عودة المدير الفني من سويسرا، كانت بسبب القلق الطبيعي والمنطقي لأسرته من وباء كورونا على مستوى العالم، لكن القرارات التي اتخذتها الدولة مؤخراً وفي مقدمتها استكمال المسابقات الرياضية أكدت على أن الوضع في مصر أفضل ويسير في الاتجاه الصحيح «…» وفي ضوء ومراعاة كل ما سبق تم الاتفاق مع فايلر على كافة بنود العقد الجديد”.

وتعاقد الأهلي مع فايلر في أغسطس الماضي، خلفا للأوروغوياني مارتن لاسارتي الذي أقيل من منصبه عقب الاقصاء من دور الـ16 لمسابقة كأس مصر، على رغم الاحتفاظ بلقب الدوري المحلي.

وقاد فايلر الأهلي إلى لقب الكأس السوبر المصرية العام الماضي على حساب الزمالك 3-2، قبل أن يخسرها هذا العام أمام الفريق نفسه 3-4 بركلات الترجيح «الوقت الأصلي صفر-صفر»، وإلى نصف نهائي مسابقة دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم حيث سيلاقي الوداد البيضاوي المغربي.

كما حقق بداية ممتازة للدوري المحلي، اذ يتصدره برصيد 49 نقطة بعد 16 فوزا وتعادل في 17 مباراة، بفارق 16 نقطة عن أقرب مطارديه المقاولون العرب «18 مباراة».

وتولى فايلر «44 عاما» تدريب أندية سويسرية عدة آخرها فريق مدينة لوسيرن الذي رحل عنه في فبراير 2019 “بعد خلافات مع الإدارة”.

وأعلن مدير التعاقدات بالنادي، أمير توفيق، عن توقيع فايلر عقدا جديدا ينتهي بنهاية آخر مباراة في موسم 2020/2021، مشيرا إلى عودة المدرب إلى القاهرة الإثنين المقبل لاستكمال مهمته.

وقال توفيق في بيان نشره النادي على موقعه الإلكتروني إن “تجديد العقد لمدة موسم واحد هي رغبة فايلر منذ البداية، وأكد عليها أكثر من مرة، لكنه أرجأ تنفيذها لحين تقييم موقف مواجهة العالم لفيروس كورونا وتقديراً للظروف الخاصة بأسرته والتي لم تكن موجودة معه بالقاهرة طوال فترة الحظر والتي استمرت ما يزيد عن ثلاثة شهور حتى تمكن من السفر إلى سويسرا والالتقاء بزوجته وأولاده، والاتفاق معهم على الفترة القادمة، واستكمال مسابقتي الدوري ودوري أبطال إفريقيا والعقد الجديد”.

وأضاف أن “تأخير عودة المدير الفني من سويسرا، كانت بسبب القلق الطبيعي والمنطقي لأسرته من وباء كورونا على مستوى العالم، لكن القرارات التي اتخذتها الدولة مؤخراً وفي مقدمتها استكمال المسابقات الرياضية أكدت على أن الوضع في مصر أفضل ويسير في الاتجاه الصحيح «…» وفي ضوء ومراعاة كل ما سبق تم الاتفاق مع فايلر على كافة بنود العقد الجديد”.

وتعاقد الأهلي مع فايلر في أغسطس الماضي، خلفا للأوروغوياني مارتن لاسارتي الذي أقيل من منصبه عقب الاقصاء من دور الـ16 لمسابقة كأس مصر، على رغم الاحتفاظ بلقب الدوري المحلي.

وقاد فايلر الأهلي إلى لقب الكأس السوبر المصرية العام الماضي على حساب الزمالك 3-2، قبل أن يخسرها هذا العام أمام الفريق نفسه 3-4 بركلات الترجيح «الوقت الأصلي صفر-صفر»، وإلى نصف نهائي مسابقة دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم حيث سيلاقي الوداد البيضاوي المغربي.

كما حقق بداية ممتازة للدوري المحلي، اذ يتصدره برصيد 49 نقطة بعد 16 فوزا وتعادل في 17 مباراة، بفارق 16 نقطة عن أقرب مطارديه المقاولون العرب «18 مباراة».

وتولى فايلر «44 عاما» تدريب أندية سويسرية عدة آخرها فريق مدينة لوسيرن الذي رحل عنه في فبراير 2019 “بعد خلافات مع الإدارة”.