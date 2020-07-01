صلاح يكشف مستقبله مع ليفربول ويختار أفضل لاعب بالبريميرليغ

كشف النجم المصري ولاعب ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، عن مستقبله مع “الريدز” وذلك عقب فوز النادي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليغ”.

وقال محمد صلاح في تصريحات صحفية نقلتها “رويترز”، إنه يود اللعب في الدوري الإنجليزي لسنوات طويلة، مشيدا بأداء لاعبي ليفربول المتطور.

وعبر صلاح عن سعادته البالغة لفوز فريقه باللقب بعد غياب استمر طوال 30 عاما، وقال “أرى البهجة في نفوس مشجعي الريدز، وهذا أمر مهم للغاية بالنسبة لنا كلاعبين”.

وتابع قائلا: “أستمتع بالأجواء السائدة في الفريق. أعشق هذا المكان، وآمل أن أظل فيه لفترة طويلة. تكيفنا بشكل جيد كفريق، وأصبحنا نلعب بتناغم مثالي. إذا واصلنا اللعب بذات الأسلوب والتوافق بين اللاعبين فمن المؤكد أننا سنحقق المزيد من الألقاب. لا أنكر أن المحافظة على مستوانا ليس بالأمر السهل، إلا أنه ليس مستحيلا أيضا”.

وأشاد صلاح بتأثير قائد الفريق جوردان هندرسون، مشيرا إلى أنه يستحق جائزة أفضل لاعب في الدوري لهذا الموسم.

وحول أفضل لاعب في البريميرليغ، قال صلاح إنه سيختار هندرسون بوصفه اللاعب الأفضل، مشيرا إلى أنه قائد الفريق وأنه لعب مع الريدز حوالي 9 سنوات.

وأضاف أن هندرسون استطاع أن يثبت دوره في الأوقات الصعبة التي مرّ بها في بداياته، بالإضافة إلى التعليقات السلبية التي طالته في بعض المراحل.

وأثنى صلاح على هندرسون بالقول: “إنه محبوب من قبل جميع اللاعبين، ويسعى جاهدا لمساعدة الجميع وخصوصا اللاعبين الشباب على التكيف”.

جدير بالذكر أن صلاح الذي وقع مع ليفربول في 2018 عقدا يمتد لخمس سنوات، أصبح هداف “الريدز” هذا الموسم برصيد 17 هدفا بالدوري الإنجليزي.

وقال محمد صلاح في تصريحات صحفية نقلتها “رويترز”، إنه يود اللعب في الدوري الإنجليزي لسنوات طويلة، مشيدا بأداء لاعبي ليفربول المتطور.

وعبر صلاح عن سعادته البالغة لفوز فريقه باللقب بعد غياب استمر طوال 30 عاما، وقال “أرى البهجة في نفوس مشجعي الريدز، وهذا أمر مهم للغاية بالنسبة لنا كلاعبين”.

وتابع قائلا: “أستمتع بالأجواء السائدة في الفريق. أعشق هذا المكان، وآمل أن أظل فيه لفترة طويلة. تكيفنا بشكل جيد كفريق، وأصبحنا نلعب بتناغم مثالي. إذا واصلنا اللعب بذات الأسلوب والتوافق بين اللاعبين فمن المؤكد أننا سنحقق المزيد من الألقاب. لا أنكر أن المحافظة على مستوانا ليس بالأمر السهل، إلا أنه ليس مستحيلا أيضا”.

وأشاد صلاح بتأثير قائد الفريق جوردان هندرسون، مشيرا إلى أنه يستحق جائزة أفضل لاعب في الدوري لهذا الموسم.

وحول أفضل لاعب في البريميرليغ، قال صلاح إنه سيختار هندرسون بوصفه اللاعب الأفضل، مشيرا إلى أنه قائد الفريق وأنه لعب مع الريدز حوالي 9 سنوات.

وأضاف أن هندرسون استطاع أن يثبت دوره في الأوقات الصعبة التي مرّ بها في بداياته، بالإضافة إلى التعليقات السلبية التي طالته في بعض المراحل.

وأثنى صلاح على هندرسون بالقول: “إنه محبوب من قبل جميع اللاعبين، ويسعى جاهدا لمساعدة الجميع وخصوصا اللاعبين الشباب على التكيف”.

جدير بالذكر أن صلاح الذي وقع مع ليفربول في 2018 عقدا يمتد لخمس سنوات، أصبح هداف “الريدز” هذا الموسم برصيد 17 هدفا بالدوري الإنجليزي.