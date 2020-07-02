خاص حكيمي ثالثا.. تعرف على صفقات الانتقال الأغلى للنجوم العرب

دخل النجم المغربي أشرف حكيمي، الخميس، قائمة أغلى اللاعبين العرب عبر التاريخ، وذلك بانتقاله إلى صفوف إنتر ميلانو الإيطالي، قادما من ريال مدريد الإسباني.

وبصفقة بلغت قيمتها 40 مليون يورو، حل حكيمي ثالثا في قائمة أغلى الانتقالات للاعبين العرب، خلف نجمي الدوري الإنجليزي، الجزائري رياض محرز، والمصري محمد صلاح.

ويحتل الجزائري محرز المركز الأولى في قائمة أغلى الانتقالات العربية، وذلك لأن انتقاله من ليستر سيتي إلى مانشستر سيتي في صيف 2018، كلف قرابة 68 مليون يورو.

ويبقى محرز اللاعب العربي الوحيد عبر التاريخ، إلى يومنا هذا، الذي كلف انتقاله أكثر من 50 مليون ريورو.

وفي المركز الثاني يحل المصري محمد صلاح، الذي انتقل إلى صفوف ليفربول الإنجليزي قادما من روما الإيطالي، في صيف 2017، مقابل 42 مليون يورو.

وبانتقاله لصفوف الإنتر، دخل حكيمي التاريخ من أوسع أبوابه، وحل بالمركز الثالث في القائمة العربية، متساويا مع مواطنه حكيم زياش، الذي انتقل قبل أشهر إلى تشلسي الإنجليزي قادما من أياكس أمستردام الهولندي.

وبلغت صفقة حكيمي إلى إنتر ميلانو 40 مليون يورو، وهي نفس قيمة انتقال زياش إلى تشلسي مطلع هذا العام.

وجاء المهاجم الجزائري إسلام سليماني خامسا، بانتقاله من سبورتنغ البرتغالي لليستر سيتي الإنجليزي في صيف 2016، مقابل 30 مليون يورو.

هنا قائمة اللاعبين الـ8 الذين كسر انتقالهم حاجز الـ20 مليون يورو في أوروبا:

1- الجزائري رياض محرز «ليستر سيتي الإنجليزي إلى مانشستر سيتي الإنجليزي» – 68 مليون يورو.

2- المصري محمد صلاح «روما الإيطالي إلى ليفربول الإنجليزي» – 42 مليون يورو.

3- المغربي أشرف حكيمي «ريال مدريد الإسباني إلى إنتر ميلانو الإيطالي» – 40 مليون يورو.

3- المغربي حكيم زياش «أياكس الهولندي إلى تشلسي الإنجليزي» – 40 مليون يورو.

5- الجزائري إسلام سليماني «سبورتنغ البرتغالي إلى ليستر سيتي الإنجليزي» – 30 مليون يورو.

6- المغربي مهدي بن عطية «روما الإيطالي إلى بايرن ميونيخ الألماني» – 28 مليون يورو.

7- التونسي أيمن عبدالنور «موناكو الفرنسي إلى فالنسيا الإسباني» – 22 مليون يورو.

8- المغربي يوسف النصيري «ليغانيس الإسباني إلى إشبيلية الإسباني» – 20 مليون يورو.

وبصفقة بلغت قيمتها 40 مليون يورو، حل حكيمي ثالثا في قائمة أغلى الانتقالات للاعبين العرب، خلف نجمي الدوري الإنجليزي، الجزائري رياض محرز، والمصري محمد صلاح.

ويحتل الجزائري محرز المركز الأولى في قائمة أغلى الانتقالات العربية، وذلك لأن انتقاله من ليستر سيتي إلى مانشستر سيتي في صيف 2018، كلف قرابة 68 مليون يورو.

ويبقى محرز اللاعب العربي الوحيد عبر التاريخ، إلى يومنا هذا، الذي كلف انتقاله أكثر من 50 مليون ريورو.

وفي المركز الثاني يحل المصري محمد صلاح، الذي انتقل إلى صفوف ليفربول الإنجليزي قادما من روما الإيطالي، في صيف 2017، مقابل 42 مليون يورو.

وبانتقاله لصفوف الإنتر، دخل حكيمي التاريخ من أوسع أبوابه، وحل بالمركز الثالث في القائمة العربية، متساويا مع مواطنه حكيم زياش، الذي انتقل قبل أشهر إلى تشلسي الإنجليزي قادما من أياكس أمستردام الهولندي.

وبلغت صفقة حكيمي إلى إنتر ميلانو 40 مليون يورو، وهي نفس قيمة انتقال زياش إلى تشلسي مطلع هذا العام.

وجاء المهاجم الجزائري إسلام سليماني خامسا، بانتقاله من سبورتنغ البرتغالي لليستر سيتي الإنجليزي في صيف 2016، مقابل 30 مليون يورو.

هنا قائمة اللاعبين الـ8 الذين كسر انتقالهم حاجز الـ20 مليون يورو في أوروبا:

1- الجزائري رياض محرز «ليستر سيتي الإنجليزي إلى مانشستر سيتي الإنجليزي» – 68 مليون يورو.

2- المصري محمد صلاح «روما الإيطالي إلى ليفربول الإنجليزي» – 42 مليون يورو.

3- المغربي أشرف حكيمي «ريال مدريد الإسباني إلى إنتر ميلانو الإيطالي» – 40 مليون يورو.

3- المغربي حكيم زياش «أياكس الهولندي إلى تشلسي الإنجليزي» – 40 مليون يورو.

5- الجزائري إسلام سليماني «سبورتنغ البرتغالي إلى ليستر سيتي الإنجليزي» – 30 مليون يورو.

6- المغربي مهدي بن عطية «روما الإيطالي إلى بايرن ميونيخ الألماني» – 28 مليون يورو.

7- التونسي أيمن عبدالنور «موناكو الفرنسي إلى فالنسيا الإسباني» – 22 مليون يورو.

8- المغربي يوسف النصيري «ليغانيس الإسباني إلى إشبيلية الإسباني» – 20 مليون يورو.