ميلان يقدم “خدمة” ليوفنتوس.. ورونالدو يعود لعادته القديمة

هز النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، الشباك أخيرا من ركلة حرة مع يوفنتوس وخاض جيانلويجي بوفون مباراته 648 في الدوري الإيطالي لكرة القدم وهو رقم قياسي ليتغلب المتصدر 4-1 على جاره تورينو السبت، فيما فاز ميلان على لاتسيو 3-0.

وسدد رونالدو من فوق الحائط الدفاعي ليضع اليوفي في المقدمة 3-1 في الدقيقة 61، وهو هدفه الأول من ركلة حرة بعد 43 محاولة خلال أول موسمين مع يوفنتوس.

وبهذه النتيجة رفع يوفنتوس رصيده إلى 75 نقطة من 30 مباراة متقدما بسبع نقاط على لاتسيو صاحب المركز الثاني، الذي خسر أمام ميلان 0-3، فيما يحتل تورينو، الذي فشل في الفوز على يوفنتوس في آخر 12 مواجهة بينهما، المركز 15 برصيد 31 نقطة.

وقال مدرب يوفنتوس، ماوريتسيو ساري: “تقدمنا بطريقة صحيحة ثم سجلنا مرة أخرى. ربما اعتقدنا أن المواجهة ستكون سهلة لكن ركلة الجزاء تسببت في توتر أعصابنا وجعلتنا نفقد السيطرة على المباراة”.

وأضاف “كانت هناك فترة ارتباك في بداية الشوط الثاني لكن عندما حل الإرهاق بالفريقين ظهرت قوتنا”.

بوفون.. أسطورة حراسة المرمى

وتجاوز بوفون «42 عاما» رقم باولو مالديني القياسي في عدد المباريات بالدوري الإيطالي عندما شارك في مباراته الأولى في الدوري هذا الموسم.

ومنح باولو ديبالا التقدم ليوفنتوس بأحد أهدافه المميزة، إذ نجح المهاجم الأرجنتيني في الإفلات من مدافعين اثنين وأطلق تسديدة أبدلت اتجاهها إلى شباك الحارس سلفاتوري سيريغو في الدقيقة الثالثة.

ورد تورينو بطريقة جيدة وحصل على العديد من الركلات الركنية، لكن شباكه اهتزت مرة أخرى من هجمة مرتدة في الدقيقة 29 عندما انطلق رونالدو للأمام ومرر إلى خوان كوادرادو، حيث تفوق اللاعب الكولومبي على رقيبه وسجل بتسديدة منخفضة في الزاوية البعيدة.

ورد الفريق الزائر بهدف من ركلة جزاء بسبب لمسة يد ضد ماتيس دي ليخت بعد مراجعة طويلة من حكم الفيديو المساعد في الوقت المحتسب بدل الضائع بالشوط الأول، وتفوق أندريا بيلوتي على بوفون ليهز الشباك للمباراة الرابعة على التوالي.

وأُلغي هدف سجله تورينو بداعي التسلل في الشوط الثاني وأطلق سيموني فيردي تسديدة قوية تصدى لها بوفون لكن آمال تورينو في إدراكالتعادل تلاشت عندما سجل رونالدو هدفه 25 في الدوري هذا الموسم.

وحول لاعب تورينو البديل كوفي جيجي كرة دوغلاس كوستا العرضية إلى شباك فريقه بالخطأ ليفاقم متاعب فريقه بعد دقيقتين من مشاركته.

وسدد رونالدو من فوق الحائط الدفاعي ليضع اليوفي في المقدمة 3-1 في الدقيقة 61، وهو هدفه الأول من ركلة حرة بعد 43 محاولة خلال أول موسمين مع يوفنتوس.

وبهذه النتيجة رفع يوفنتوس رصيده إلى 75 نقطة من 30 مباراة متقدما بسبع نقاط على لاتسيو صاحب المركز الثاني، الذي خسر أمام ميلان 0-3، فيما يحتل تورينو، الذي فشل في الفوز على يوفنتوس في آخر 12 مواجهة بينهما، المركز 15 برصيد 31 نقطة.

وقال مدرب يوفنتوس، ماوريتسيو ساري: “تقدمنا بطريقة صحيحة ثم سجلنا مرة أخرى. ربما اعتقدنا أن المواجهة ستكون سهلة لكن ركلة الجزاء تسببت في توتر أعصابنا وجعلتنا نفقد السيطرة على المباراة”.

وأضاف “كانت هناك فترة ارتباك في بداية الشوط الثاني لكن عندما حل الإرهاق بالفريقين ظهرت قوتنا”.

بوفون.. أسطورة حراسة المرمى

وتجاوز بوفون «42 عاما» رقم باولو مالديني القياسي في عدد المباريات بالدوري الإيطالي عندما شارك في مباراته الأولى في الدوري هذا الموسم.

ومنح باولو ديبالا التقدم ليوفنتوس بأحد أهدافه المميزة، إذ نجح المهاجم الأرجنتيني في الإفلات من مدافعين اثنين وأطلق تسديدة أبدلت اتجاهها إلى شباك الحارس سلفاتوري سيريغو في الدقيقة الثالثة.

ورد تورينو بطريقة جيدة وحصل على العديد من الركلات الركنية، لكن شباكه اهتزت مرة أخرى من هجمة مرتدة في الدقيقة 29 عندما انطلق رونالدو للأمام ومرر إلى خوان كوادرادو، حيث تفوق اللاعب الكولومبي على رقيبه وسجل بتسديدة منخفضة في الزاوية البعيدة.

ورد الفريق الزائر بهدف من ركلة جزاء بسبب لمسة يد ضد ماتيس دي ليخت بعد مراجعة طويلة من حكم الفيديو المساعد في الوقت المحتسب بدل الضائع بالشوط الأول، وتفوق أندريا بيلوتي على بوفون ليهز الشباك للمباراة الرابعة على التوالي.

وأُلغي هدف سجله تورينو بداعي التسلل في الشوط الثاني وأطلق سيموني فيردي تسديدة قوية تصدى لها بوفون لكن آمال تورينو في إدراكالتعادل تلاشت عندما سجل رونالدو هدفه 25 في الدوري هذا الموسم.

وحول لاعب تورينو البديل كوفي جيجي كرة دوغلاس كوستا العرضية إلى شباك فريقه بالخطأ ليفاقم متاعب فريقه بعد دقيقتين من مشاركته.