عملية سطو قد تهدد مسيرة ريبيري في الكالتشيو

بعد تعرض منزله لحادثة سطو، أثار لاعب نادي فيورنتينا الإيطالي، فرانك ريبيري، التساؤلات حول إمكانية بقائه في الدوري الإيطالي، مؤكدا أنه سيتخذ قرارات ضرورية لسلامة عائلته.

وفي تغريدة على حسابه على موقع تويتر نشر اللاعب الفرنسي مقطع فيديو يظهر آثار حادثة السرقة في منزله حيث استغل اللصوص غياب اللاعب واقتحموا منزله، خلال المباراة التي خاضها فريقه ضد بارما في إطار الدوري الإيطالي.

وقال ريبيري إنه لا يعير اهتماما كبيرا لفقدان زوجته بعض الحقائب، وبعض المجوهرات، حيث تم سرقة مقتنيات ثمينة من فيلا اللاعب الكائنة على مرتفعات فلورنسا، وفق وسائل إعلام إيطالية.

لكن ريبيري أعرب عن صدمته من الحادثة، مشيرا إلى أنه بعد سنوات عديدة كبيرة من اللعب في ميونيخ جاء إلى إيطاليا، لكنه لا يشعر بالأمان ولا يمكنه الشعور بالارتياح إذا غادر منزله، مما يلقي بظلال من الشك حول بقائه في الكالتشيو بعد حادثة السطو.

وأكد اللاعب الفرنسي أن شغفه بكرة القدم هو المحفز الرئيسي للبقاء في الملاعب، مشيرا إلى أن أمن عائلته يأتي في المقام الأول، وسوف يتخذ القرارات الضرورية لسلامة عائلته.

يذكر أن ريبيري انضم إلى فريق فيورنتينا الإيطالي في صيف عام 2019، بعد مسيرة طويلة كانت أبرز محطاتها بين 2007 و2019 مع بايرن ميونيخ الألماني.

وفي تغريدة على حسابه على موقع تويتر نشر اللاعب الفرنسي مقطع فيديو يظهر آثار حادثة السرقة في منزله حيث استغل اللصوص غياب اللاعب واقتحموا منزله، خلال المباراة التي خاضها فريقه ضد بارما في إطار الدوري الإيطالي.

وقال ريبيري إنه لا يعير اهتماما كبيرا لفقدان زوجته بعض الحقائب، وبعض المجوهرات، حيث تم سرقة مقتنيات ثمينة من فيلا اللاعب الكائنة على مرتفعات فلورنسا، وفق وسائل إعلام إيطالية.

لكن ريبيري أعرب عن صدمته من الحادثة، مشيرا إلى أنه بعد سنوات عديدة كبيرة من اللعب في ميونيخ جاء إلى إيطاليا، لكنه لا يشعر بالأمان ولا يمكنه الشعور بالارتياح إذا غادر منزله، مما يلقي بظلال من الشك حول بقائه في الكالتشيو بعد حادثة السطو.

وأكد اللاعب الفرنسي أن شغفه بكرة القدم هو المحفز الرئيسي للبقاء في الملاعب، مشيرا إلى أن أمن عائلته يأتي في المقام الأول، وسوف يتخذ القرارات الضرورية لسلامة عائلته.

يذكر أن ريبيري انضم إلى فريق فيورنتينا الإيطالي في صيف عام 2019، بعد مسيرة طويلة كانت أبرز محطاتها بين 2007 و2019 مع بايرن ميونيخ الألماني.