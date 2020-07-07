روسيا البيضاء..تأجيل مباراة بالدوري بعد إصابة لاعبين بكورونا

قرر اتحاد كرة القدم في روسيا البيضاء، الثلاثاء، تأجيل مباراة في الدوري الممتاز كانت مقررة يوم الجمعة المقبل، بين دينامو بريست حامل اللقب ومنافسه سلوتسك، بعد أن أكد دينامو إصابة العديد من لاعبيه بفيروس كورونا.

وأعلن الاتحاد في بيان إن المباراة المقررة في بريست على الحدود مع بولندا ستقام في 12 اغسطس المقبل.

وقال دينامو بريست، الذي فاز بأول ألقابه في دوري روسيا البيضاء العام الماضي، الاثنين، إن العديد من لاعبيه وضعوا في الحجر الصحي، لكنه رفض الكشف عن أسماء المصابين بالعدوى.

وبحلول الثلاثاء، يوجد أكثر من 64 ألف حالة إصابة مؤكدة بالفيروس في روسيا البيضاء، وأكثر من 430 حالة وفاة.

وروسيا البيضاء هي الدولة الوحيدة في أوروبا التي لم يتوقف فيها الدوري المحلي بسبب الجائحة.

وكان الرئيس ألكسندر لوكاشينكو، الذي يتقلد الحكم في الجمهورية السوفيتية السابقة التي يسكنها 9.5 مليون نسمة منذ عام 1994، قد هون من شأن الحاجة إلى التباعد الاجتماعي والإجراءات الأخرى للحد من انتشار الفيروس.

وقال إن شرب الفودكا وقيادة الجرارات وجلسات الساونا يمكن أن تساعد في مكافحة فيروس كورونا، كما ظهر وهو يلعب هوكي الجليد ويعانق اللاعبين الآخرين.

وأعلن الاتحاد في بيان إن المباراة المقررة في بريست على الحدود مع بولندا ستقام في 12 اغسطس المقبل.

وقال دينامو بريست، الذي فاز بأول ألقابه في دوري روسيا البيضاء العام الماضي، الاثنين، إن العديد من لاعبيه وضعوا في الحجر الصحي، لكنه رفض الكشف عن أسماء المصابين بالعدوى.

وبحلول الثلاثاء، يوجد أكثر من 64 ألف حالة إصابة مؤكدة بالفيروس في روسيا البيضاء، وأكثر من 430 حالة وفاة.

وروسيا البيضاء هي الدولة الوحيدة في أوروبا التي لم يتوقف فيها الدوري المحلي بسبب الجائحة.

وكان الرئيس ألكسندر لوكاشينكو، الذي يتقلد الحكم في الجمهورية السوفيتية السابقة التي يسكنها 9.5 مليون نسمة منذ عام 1994، قد هون من شأن الحاجة إلى التباعد الاجتماعي والإجراءات الأخرى للحد من انتشار الفيروس.

وقال إن شرب الفودكا وقيادة الجرارات وجلسات الساونا يمكن أن تساعد في مكافحة فيروس كورونا، كما ظهر وهو يلعب هوكي الجليد ويعانق اللاعبين الآخرين.